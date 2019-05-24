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Ekonomi Fransa maçının biletleri karaborsada 2 bin 500 TL
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

100 liralık maç bileti 2 bin 500 liraya kadar fırladı

Fransa maçının biletleri karaborsada 2 bin 500 TL

A Milli Futbol Takımını Konya’daki mücadelede son dünya şampiyonu Fransa’ya karşı desteklemek isteyen Türk futbolseverlerin heyecanı karaborsacıların insafına kaldı. TFF tarafından 15 ila 100 liraya satılan ve saatler içinde tükenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçının biletleri ‘al-sat’ internet sitelerinde 110 ila 2 bin 500 liradan alıcı buluyor.

Erdi Yılmaz Yeni Şafak
A Milli Takımın maç biletleri karaborsaya düştü.
A Milli Takımın maç biletleri karaborsaya düştü.

Türk futbol severlerin hem milli takımlarını destekleme hem de son dünya şampiyonu olan Fransa’yı stadyuma giderek yakından izleme heyecanı karaborsacıların insafına kaldı.

A Milli Futbol Takımı’nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ile yapacağı maçın biletleri saatler içinde tükendikten sonra karaborsada altın gibi değerlendi. Öyle ki resmi olarak 15 ila 100 liradan satılan biletler ikinci el piyasasında karaborsa olarak 110 ila 2 bin 500 lira arasında değişen fahiş fiyatlara alıcı bulmaya başladı.

Yaklaşık 42 bin kişilik kapasiteye sahip Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’ndaki maçın biletleri Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) resmi satış sitesi olan "taraftarkulubu.tff.org" üzerinden 18 Mayıs’ta satışa açıldı. Günler öncesinden duyurusu yapılmamasına rağmen sabah 9.30'da başlayan satış büyük ilgi görürken fırsatçıların da akın etmesiyle tüm biletler saatler içinde tükendi.

TFF’DE İKİ BİLET HAKKI KARABORSADA 10 OLUYOR

8 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak karşılaşmanın biletleri için TFF, her futbolsevere en fazla iki bilet alma hakkı tanıyarak, karaborsacılığın önüne geçmek istese de buna engel olamadı. İkinci el bilet al-sat işlemine aracılık eden üç ayrı internet sitesinde (stubhub.com.tr, yesbilet.com, biletalsat.com) Türkiye-Fransa maçının biletlerinden yaklaşık biner adeti fırsatçılar tarafından anında satışa çıkarıldı. Üstelik TFF’nin kişi başı iki bilet sınırlamasıyla sattığı biletler bu sitelerdeki fırsatçılar tarafından toplu olarak 10 adete kadar alıcı bulmaya başladı.

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RESMİ SATIŞ BAŞLAMADAN PİYASASI YAPILDI

Dikkat çeken bir diğer durum ise fırsatçıların Türkiye-Fransa müsabakasının biletlerinin resmi satışı başlamadan evvel bilet-al sat sitelerinde bilet teminleri garantiymiş gibi kendi fiyatlarını açıklamasıyla yaşandı. Fahiş fiyatlarını resmi satış öncesinden ilan ederek piyasa oluşturan fırsatçıların bu durumu, söz konusu karaborsacılığın organize yapılıp yapılmadığı sorusunu da akıllara getirdi.

DAHA ÇOK GURBETÇİLER İLGİ GÖSTERİYOR

İkinci el bilet satış sitelerindeki karaborsa satışlara yüksek fiyatlardan dolayı Türkiye’deki futbolseverlerden daha çok özellikle dolar ve avrodaki yüksek kurların da etkisiyle Almanya başta olmak üzere gurbetçi Türk vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gözlendi. Maç gününe kadar henüz 15 günün bulunması nedeniyle bilet fiyatlarındaki miktarların daha da yükseleceği uyarısı da satış yapılan internet sitelerinde uyarı olarak yayımlanıyor.

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