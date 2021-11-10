Arz kıtlığı ABD'yi de vurdu: Toptan eşya fiyatları rekor seviyeye ulaştı

Ekim ayının dünyanın en büyük ekonomisinde toptan enflasyon için bir başka rekora işaret etmesiyle birlikte ABD'de fiyatlar artmaya devam ediyor.

ABD Çalışma Bakanlığı yaptığı açıklamada, işletmelerin sattıkları mal ve hizmetler için aldıkları fiyatları ölçen Üretici Fiyat Endeksi'nin Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 arttığını söyledi.

Bu oran, 2010 yılına kadar uzanan kayıtlarda en yüksek olan Eylül ile eşleşti.

Ekim ayında üretici fiyatları aylık bazda yüzde 0,6 arttı.

ARZ KITLIĞI FİYATLARI TETİKLEDİ

Yıllarca düşük enflasyondan sonra, ekonomiler COVID-19 kısıtlamalarını kaldırarak arz kıtlığını ve darboğazları tetikledikçe ABD'de ve tüm dünyada fiyatlar yükseldi.

Hammadde kıtlığına ek olarak, ABD'deki işletmeler rekora yakın iş fırsatlarıyla ve bunları dolduracak yeterli işçi olmamasıyla boğuşuyor.

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Kıt iş arayanları cezbetmek için birçok firma ücretleri artırmayı ve sosyal yardımları artırmayı seçti. Bu maliyetler, daha pahalı girdilerle birlikte giderek artan bir şekilde, bugünlerde dolarlarının çok fazla esnemediğini bulan tüketicilere yansıtılıyor.

ENFLASYON TÜKETİCİLERİN EKONOMİYE BAKIŞINI DA KARARTIYOR

New York Federal Rezerv Bankası'nın son aylık Tüketici Beklentileri Anketi, Amerikalıların gelecek yıl için medyan enflasyon beklentilerinin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını, mevcut ve yakın vadeli hane halkı finansmanı hakkındaki algılarının kötüleştiğini gösterdi.

SON YILLARIN EN YÜKSEK ENERJİ FATURASI UYARISI

Ekim ayında üretici fiyatlarındaki artışın yüzde 60'ından fazlası, çoğunlukla yüksek enerji fiyatları nedeniyle mal fiyatlarındaki yüzde 1,2'lik artıştan kaynaklandı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, Amerikalıların ısınmak için bu kış son yılların en yüksek enerji faturaları ile karşılaşabileceği konusunda uyardı.

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GIDADA HAFİF DÜŞÜŞ VAR

İşletmelerin ekim ayında enflasyonun düşüş yaşadığı alanlardan biri gıda oldu ve fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,1 düştü. Gıda ve enerjiyi çıkardığınızda, sözde "çekirdek" üretici fiyat endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 ve bir önceki aya göre yüzde 0,4 daha yüksekti.

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