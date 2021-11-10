Türkiye'de işsizlik azalıyor Avrupa'da artıyor: İspanya'da yüzde 15'e yaklaştı

Koronavirüs salgının etkilerinden çok sayıda ülkenin aksine pozitif ayrışarak ciddi bir büyüme ivmesi yakalayan Türkiye ekonomisi için yıl sonu büyüme tahminleri yüzde 10 seviyesine yaklaşırken, sanayide de çarklar hızla dönüyor.

Eylül ayı ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 30’luk artışla, 20 milyar 783 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye ekonomisinin büyüme tarafında yakaladığı bu başarı istihdama da yansımaya başladı.

İŞSİZLİKTE 0,3 PUAN AZALMA OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Eylül 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, eylülde bir önceki aya göre 70 bin kişi azalarak 3 milyon 794 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı da 0,3 puan azalışla yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleşti.

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İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre ise 1,3 puan azaldı.

Öte yandan, bazı aylar itibarıyla işsizlik oranlarında da revizyona gidildi. Ağustos ayı işsizlik oranı yüzde 12,1'den yüzde 11,8'e revize edildi.

İSTİHDAM ORANI BİR AYDA 426 BİN KİŞİ ARTTI

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 426 bin kişi artarak 29 milyon 254 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puanlık artış ile yüzde 45,8 oldu.

İşgücü 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 356 bin kişi artarak 33 milyon 48 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık artış ile yüzde 51,7 olarak gerçekleşti.

İSPANYA'DA İŞSİZLİK YÜZDE 15'E YAKLAŞTI

Türkiye ekonomisinin büyüme tarafında yakaladığı ivme işsizlik rakamlarına da yansırken, koronavirüs salgının olumsuz etkilerini üzerinden atamayan çok sayıda ülke yaşanan iş kayıplarını telafi etmeye çalışıyor.

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Bu noktada ortaya çıkan tabloya bakıldığında ise İspanya'da yüzde 14,57, İtalya'da yüzde 9,2, Fransa'da yüzde 8, Kanada'da yüzde 6,7, Euro Bölgesi'nde ise yüzde 7,4'lik işsizlik oranı ortaya çıkıyor.

DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK

İhracat tarafında elde ettiği başarı ile rekor büyüme sürecine giren Türkiye ekonomisinin elde pozitif ayrışmanın hızla istihdam tarafına yansıması ve işsizlikte tek haneli rakamlara geri dönülmesi hedefleniyor.

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