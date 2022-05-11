Ekonomi ABnin gaz faturası için kötümser tablo Beklenenden 250 milyar avro fazla olabilir
DÜNYA EKONOMİSİ

AB'nin gaz faturası için kötümser tablo: Beklenenden 250 milyar avro fazla olabilir

Avrupa Birliği'nin (AB) mevcut doğal gaz kullanım planının, yüksek fiyatlar nedeniyle 2030'a kadar 250 milyar avro daha fazla maliyet oluşturabileceği hesaplanıyor. AB'nin Rus gazına bağımlılığı azaltmak için oluşturduğu REPowerEU kapsamındaki yenilenebilir enerji kapasitesini artırmaya yönelik planlar ise bu miktarı sadece 47 milyar avro azaltabilecek durumda

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
ABnin gaz faturası için kötümser tablo: Beklenenden 250 milyar avro fazla olabilir
Foto/arşiv

Düşünce kuruluşu Ember ve Global Witness tarafından hazırlanan analize göre, AB, Rus gazına bağımlılığı azaltmak için hazırladığı planı REPowerEU kapsamında doğal gazdan 2 bin 280 teravatsaat elektrik üretimi öngörüyor. Bu miktar, AB'nin 55'e Uyum Paketi'ndeki 2 bin 825 teravatsaate göre daha düşük olmasına rağmen maliyeti yüksek.

Avrupa Komisyonunun, 55'e Uyum Paketi'nde doğal gaz fiyatlarının 2030'da megavatsaat başına 19 avro olacağını hesaplamasına rağmen Avrupa'da gaz gösterge fiyatı, vadeli kontratlarda 2030 için megavatsaat başına 33 avro seviyesinde bulunuyor. Komisyonun öngördüğü fiyatlar dikkate alındığında gaz faturası 2030'da 34 milyar avro artış gösteriyor.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de bu yılki fiyat seviyesi ise megavatsaat başına 98 avro.

Analize göre, AB'nin mevcut gaz kullanım planları bugünkü yüksek fiyatların devam etmesi durumunda 2030'a kadar beklenenden 250 milyar avro daha fazla maliyet oluşturabilir.

REPowerEU kapsamındaki yenilenebilir enerji kapasitesini artırmaya yönelik planlar ise bu miktarı sadece 47 milyar avro azaltabilecek durumda.

Öte yandan, daha güçlü yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği hedeflerinin hayata geçirilmesi 2030'da faturayı bugünkü fiyatlarla 123 milyar avro, Avrupa Komisyonu'nun öngördüğü fiyatlarla 21 milyar avro azaltabilir.

Ember ve Global Witness, AB'yi, yenilenebilir enerji kullanımı ve enerji tasarrufunu artırarak tüm fosil yakıtlardan temiz geçişi hızlandırmaya çağırıyor. Bu kapsamda AB'nin, yenilenebilir enerjinin üretimdeki payına ilişkin 2030 hedefini en az yüzde 50'ye ve enerji tasarrufu hedefini yüzde 45'e çıkarması gerekiyor.

Ember Kıdemli Analisti Sarah Brown, analize ilişkin değerlendirmesinde, fosil gaz üzerine kumar oynamanın "kaybedilen bir bahis" olduğunu belirterek, "Yüksek ve değişken gaz fiyatları kalıcı olacak ve AB'ye çok pahalıya mal olacak. Para, tüm Avrupalılara istikrarlı, temiz ve uygun fiyatlı enerji sağlayabilecek bir geçişte harcanırsa çok daha iyi olur." ifadelerini kullandı.

Global Witness Kıdemli Doğal Gaz Kampanyacısı Tara Connolly de şunları kaydetti:

"On yıllardır fosil gaza aşırı bağımlılık, Avrupa'yı değişken fiyatlara karşı inanılmaz derecede savunmasız hale getirirken Putin'i güçlendirdi. Analizimiz, Komisyonun gaza güvenmeye devam etmenin maliyetini büyük ölçüde hafife aldığını gösteriyor. Doğal gazdan hızlı bir çıkışın sağlanması için mevcut gaz piyasası tekliflerinin sil baştan yenilenmesi gerekiyor. AB'nin derin gaz bağımlılığını sona erdirmek insanları fiyat artışlarından koruyor ve iklim kriziyle savaşmamıza yardım ediyor."

Kamuda istihdam fırsatı: Bin 121 genç kamudaki kadrolara atanacak
EKONOMİ
Kamuda istihdam fırsatı: Bin 121 genç kamudaki kadrolara atanacak

ABD enflasyon verileri saat kaçta, ne zaman açıklanacak? ABD enflasyon verilerinde son dakika
ÖZGÜN
ABD enflasyon verileri saat kaçta, ne zaman açıklanacak? ABD enflasyon verilerinde son dakika

Rusya'ya petrol ambargosuna Yunanistan freni: Biz çekilirsek Türkiye devreye girer
EKONOMİ
Rusya'ya petrol ambargosuna Yunanistan freni: Biz çekilirsek Türkiye devreye girer

TUSAŞ’tan büyük hamle: ANKA İnsansız Hava Aracı Kazakistan’da da üretilecek
EKONOMİ
TUSAŞ’tan büyük hamle: ANKA İnsansız Hava Aracı Kazakistan’da da üretilecek
Vicdansız!

Vicdansız!

​Skandal görüntü emniyeti harekete geçirdi: Polis annenin peşinde.
İstanbulda sadece Şilede yetişiyor

İstanbul'da sadece
Şile'de yetişiyor

​Koparan yandı: Cezası 110 bin TL.
Pasaportonu yırtan sığınmacı ülkesine parmak iziyle gönderilecek

​Düğün sezonu başladı, sahte altın mağduru olmayın.

Şölen havasında gençlik festivali

Şölen havasında gençlik festivali

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi unutulmayacak bir 19 Mayıs yaşatacak.

Bin 121 gencin ataması yapılacak.

Saldırı hazırlığındaki 10 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Yargıtay boşanma sebebi saydı.

​Türkiye'ye kızılötesi güç: Hainlerin korkulu rüyası olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.