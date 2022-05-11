ABD enflasyon verileri saat kaçta, ne zaman açıklanacak? ABD enflasyon verilerinde son dakika ABD enflasyon verilerinin açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Belirli tarihlerde açıklanan enflasyon verileri için geri sayım başladı. Geçtiğimiz Mart ayının enflasyon verileri Nisan ayında açıklanmış ve enflasyon 1,2 oranında yükselmişti. Yıllık olarak ise 8,5 oranında yükselmiş oldu. Nisan enflasyon verisi ise mayıs ayında duyurulacak. Peki; ABD enflasyon verileri saat kaçta, ne zaman açıklanacak? İşte bütün detaylar...

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