​ABD enflasyon verileri saat kaçta, ne zaman açıklanacak? ABD enflasyon verilerinde son dakika

ABD enflasyon verilerinin açıklanması için geri sayım başladı. ABD enflasyon verilerinin bugün açıklanması bekleniyor. Piyasa beklentisi nisan ayında ABD enflasyonun yüzde 8,1 gelmesi yönündeyken; mart ayında ABD enflasyonu yüzde 8,5 gelerek 40 yılın zirvesini yenilemişti. İşte ABD enflasyon verileri ile ilgili detaylar...
ABD enflasyon verileri ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?
- ABD enflasyon verileri 11 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak. Açıklamanın saat 16:00'da yapılması bekleniyor. Piyasalar açısından haftanın en kritik verisi çarşamba günü açıklanacak olan nisan ayı ABD enflasyon verisi olacak. Piyasa beklentisi nisan ayında ABD enflasyonun yüzde 8,1 gelmesi yönündeyken; mart ayında ABD enflasyonu yüzde 8,5 gelerek 40 yılın zirvesini yenilemişti.
- ABD enflasyonu piyasa beklentilerinin üzerinde gelirse, bu veri sonucunda ABD Merkez Bankası (Fed) sıkılaşma politikasında vites yükseltebilir. Piyasalarda gelecek tepki ise, ABD tahvil faizlerinde yaşanan yükselişin devamı ve dolar endeksinde güçlenmenin sürmesi; ters korelasyon etkisiyle de altın fiyatlarında düşüşün hızlanması şeklinde gerçekleşebilir. ABD verisi piyasa beklentilerinde ya da altında gerçekleşirse, bu durum altın fiyatlarını güçlendirecektir.
Açıklama
ABD mart ayı Enflasyon verileri açıklandı. Böylelikle mart ayında enflasyon yüzde 1,2 oranında yükselirken; yıllık bazda ise yüzde 8,5 olarak gerçekleşti.
Piyasa beklentisi ABD enflasyonunun aylık bazda yüzde 1,2 oranında; yıllık bazda ise yüzde 8,4 seviyesinde gelmesi yönündeydi. ABD’nin enflasyonu önceki ay ise yüzde 7,9 seviyesinde gerçekleşerek 41 yılın zirvesini yenilemişti.
ABD enflasyonunda yaşanan yükselişte Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle enerji fiyatlarında yaşanan yükseliş en büyük neden olarak görülüyor.