Özgün ABD enflasyon verileri saat kaçta, ne zaman açıklanacak? ABD enflasyon verilerinde son dakika
ÖZGÜN HABERLER

ABD enflasyon verileri saat kaçta, ne zaman açıklanacak? ABD enflasyon verilerinde son dakika

ABD enflasyon verilerinin açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Belirli tarihlerde açıklanan enflasyon verileri için geri sayım başladı. Geçtiğimiz Mart ayının enflasyon verileri Nisan ayında açıklanmış ve enflasyon 1,2 oranında yükselmişti. Yıllık olarak ise 8,5 oranında yükselmiş oldu. Nisan enflasyon verisi ise mayıs ayında duyurulacak. Peki; ABD enflasyon verileri saat kaçta, ne zaman açıklanacak? İşte bütün detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​ABD enflasyon verileri saat kaçta, ne zaman açıklanacak? ABD enflasyon verilerinde son dakika
​ABD enflasyon verileri saat kaçta, ne zaman açıklanacak?

ABD enflasyon verilerinin açıklanması için geri sayım başladı. ABD enflasyon verilerinin bugün açıklanması bekleniyor. Piyasa beklentisi nisan ayında ABD enflasyonun yüzde 8,1 gelmesi yönündeyken; mart ayında ABD enflasyonu yüzde 8,5 gelerek 40 yılın zirvesini yenilemişti. İşte ABD enflasyon verileri ile ilgili detaylar...

ABD enflasyon verileri ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

  • ABD enflasyon verileri 11 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak. Açıklamanın saat 16:00'da yapılması bekleniyor. Piyasalar açısından haftanın en kritik verisi çarşamba günü açıklanacak olan nisan ayı ABD enflasyon verisi olacak. Piyasa beklentisi nisan ayında ABD enflasyonun yüzde 8,1 gelmesi yönündeyken; mart ayında ABD enflasyonu yüzde 8,5 gelerek 40 yılın zirvesini yenilemişti.
  • ABD enflasyonu piyasa beklentilerinin üzerinde gelirse, bu veri sonucunda ABD Merkez Bankası (Fed) sıkılaşma politikasında vites yükseltebilir. Piyasalarda gelecek tepki ise, ABD tahvil faizlerinde yaşanan yükselişin devamı ve dolar endeksinde güçlenmenin sürmesi; ters korelasyon etkisiyle de altın fiyatlarında düşüşün hızlanması şeklinde gerçekleşebilir. ABD verisi piyasa beklentilerinde ya da altında gerçekleşirse, bu durum altın fiyatlarını güçlendirecektir.

Açıklama

ABD mart ayı Enflasyon verileri açıklandı. Böylelikle mart ayında enflasyon yüzde 1,2 oranında yükselirken; yıllık bazda ise yüzde 8,5 olarak gerçekleşti.

Piyasa beklentisi ABD enflasyonunun aylık bazda yüzde 1,2 oranında; yıllık bazda ise yüzde 8,4 seviyesinde gelmesi yönündeydi. ABD’nin enflasyonu önceki ay ise yüzde 7,9 seviyesinde gerçekleşerek 41 yılın zirvesini yenilemişti.

ABD enflasyonunda yaşanan yükselişte Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle enerji fiyatlarında yaşanan yükseliş en büyük neden olarak görülüyor.

ABD Enflasyon verilerinde doruğa ulaştı
ÖZGÜN
ABD Enflasyon verilerinde doruğa ulaştı
Emsal maaş kararı

Emsal maaş kararı

Yargıtay boşanma sebebi saydı.
Düşmanı tespit edip kendi vuracak

Düşmanı tespit edip kendi vuracak

​Türkiye'ye kızılötesi güç: Hainlerin korkulu rüyası olacak.
Büyük açılışa son üç gün: Test uçuşları yapılıyor

​Etkileyici değişimi dikkatlerden kaçmadı.

Al-Jazeera'nin muhabiri açılan ateşte öldürüldü.
Şölen havasında gençlik festivali

Şölen havasında gençlik festivali

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi unutulmayacak bir 19 Mayıs yaşatacak.

Ankara-Konya kara yolunda otomobil yüklü tır devrildi.

Dört otomotiv<br>devi üretimi durduruyor

Dört otomotiv
devi üretimi durduruyor

​Çin kaynaklı tedarik krizi büyüyor.

​Nisan ayında 94 dakika boyunca sallanmıştı.

​İlk aşamada günde 10 milyon metreküp doğal gaz üretilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.