Afrika’yı bağımlılıktan kurtaracağız

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında DEİK’in ‘İş Diplomasisi Yemeği'ne katıldı. Yemekte bir konuşma yapan Canikli, Albayrak Grubu'nun bazı ülkelerden internet üzerinden yatırım daveti aldığını belirtirken, işletmesini yaptıkları limanların stratejik ağırlığının arttığını söyledi. Liman işletmeciliğinin başkaca yatırım taleplerinin önünü açtığına vurgu yapan Canikli, havalimanı, altın dahil maden, demir yolu ve tarımsal işletme yatırımlarına yöneldiklerini söyledi. Bu alanlarda önemli projelere ilişkin görüşmelerin devam ettiğini ifade eden Nurettin Canikli şunları söyledi:

"Bu faaliyetler sırasında dikkatimizi çeken bir durum ortaya çıktı. Son derece verimli topraklara ve yeterli suya rağmen Batı Afrika ülkelerinin büyük bölümü temel gıda ürünleri olan pirinç, mısır ve buğdayı ithal etmekte ve büyük miktarda döviz ödemektedirler. Bu potansiyeli harekete geçirmek amacıyla Gine'de pirinç üretimine başladık.

Bir dekardan alınan ürün miktarını 200 kilogramdan 650 kilograma çıkardık. Bu sonuçlardan sonra birçok Batı Afrika ülkesi grubumuzu tarım yatırımı için davet etti. Önümüzdeki yıllarda Batı Afrika ülkelerini bu bağımlılıktan kurtaracağımıza inanıyoruz."

YURT DIŞI FAALİYETLERE BAŞLADIK

Albayrak Grubu'nun, Türkiye ve dünyada yaşanan ekonomik değişim ve dönüşüm anlayışını tüm faaliyetlerine yansıtma gayreti içerisinde olduğunu bildiren Canikli, şöyle konuştu: “Grubumuzun faaliyette bulunduğu; inşaat, altyapı, enerji, madencilik, lojistik tekstil, kağıt üretimi, toplu taşımacılık ve filo araç yönetimi, zırhlı savunma araçları üretimi, liman işletmeciliği, havalimanı yatırımı, tarımsal üretim, medya yayıncılık alanlarında da aynı yönetim anlayışını hayata geçirmekteyiz. Modern ve üretken yönetim pratiğimizin dost ve kardeş ülkelere de yansıtma amacıyla, devletimizin desteği teşviki ve yönlendirmesiyle yurt dışı faaliyetlerimize başladık.”

8 ÜLKEYLE LİMAN SÖZLEŞMESİ

Albayrak Grubu'nun ilk önce Pakistan'da atık yönetimi ve toplu taşımacılıkla başlayan faaliyet ve yatırımlarının Batı Afrika, Türk Cumhuriyetleri ve Balkanlar'da yoğunlaşarak devam ettiğine vurgu yapan Canikli, grubun özellikle yap-işlet- devret modeli çerçevesinde liman yatırımı ve işletmecilik faaliyetleri ile öne çıkmaya başladığını söyledi. Trabzon Liman işletmeciliğinden sonra Somali, Gine, Azerbaycan, Kongo limanlarının imtiyaz haklarını alarak işletmeciliğini yaptığı ve 8 ülke limanlarının imtiyaz sözleşmesi için görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Nurettin Canikli, Albayrak Grubu'nun Kongo Limanı için yapacağı yatırım tutarının 400 milyon dolar olduğunu açıkladı. Canikli, "Bu işlerin yoğun bir rekabet ortamında gerçekleştirildiğinin bilinmesi gerekir. Grubumuzun yurt dışı faaliyetlerinde büyük bir memnuniyet söz konusudur" diye konuştu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) koordinatörlüğünde düzenlenen ‘İş Diplomasisi' buluşmasına Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Nuri Albayrak (solda) ve Nurettin Canikli de katıldı.

ŞEKER PANCARI ÜRETİMİNİ KATLADIK

Canikli, “Özelleştirme sonucu bünyemize katılan Erzurum ve Erzincan Şeker fabrikalarında kayda değer verimlilik artışı sağlanmıştır. Daha önemlisi yetki alanımızdaki şeker pancarı üretiminde, modern üretim yöntemlerini çiftçimize aktararak dönüm başına verimi iki katına çıkardık. Binlerce çiftçinin gelirinde önemli miktarda ve kalıcı gelir artışı sağladık” diye konuştu.

TÜMOSAN 20 ÜLKEYE MOTOR İHRAÇ EDİYOR

Devralınan TÜMOSAN traktör fabrikasının teknolojik altyapısını dinamik hale getirildiğini söyleyen Canikli, “Bugün 50 cc den 450 cc ye kadar motor üretimini tamamen özkaynaklarımızla geliştirerek yüzde 96 yerlilik oranı ile seri üretimlerini yapabilir hale gelmiş durumdayız. Daha büyük güçteki motor ve transmisyon tasarım ve üretim çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Daha önce büyük paralar ödenerek ithal edilen şehir temizlik araçlarını yüzde 100 yerlilik oranıyla çok daha ucuza üretmeye ve 20 ülkeye ihraç etmeye başladık” dedi.











