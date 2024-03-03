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Ekonomi

Dünya ekonomik açıdan 7'den büyük

Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ifade ettiği 'Dünya 5'ten büyüktür' ifadesinin bir başka yansıması olarak şunu belirtmek isterim ki dünya ekonomik açıdan 7'den büyüktür" dedi.

Canberk Doğan
04:00 - 3/03/2024 Pazar
Güncelleme: 02:14 - 3/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Cevdet Yılmaz.
Cevdet Yılmaz.

Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci gününde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Uluslararası Ticaret, Bağlantısallık ve Karşılıklı Bağımlılık' başlıklı panelde konuştu. Pandemi sürecine dikkat çeken ve dünya genelinde giderek artan enflasyon gibi sorunla mücadele edildiğini belirten Yılmaz, üretimin Batı'dan Doğu'ya kaydığını söyledi. Yılmaz, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ifade ettiği 'Dünya 5'ten büyüktür' ifadesinin bir başka yansıması olarak şunu belirtmek isterim ki, dünya ekonomik açıdan 7'den büyüktür. Küresel kurumların bu gerçeğe uyum sağlayamadığını görebiliyoruz. Bu meseleyi tartışmamız gerekiyor. Bu sorunları ele almada yeni yöntemler var. Bunlardan biri ikili bölgesel iş birlikleri" dedi.

YENİ BİR KÜRESEL ORTAM

İkili ve bölgesel ilişkilerin bu anlamda önemli bir gündem maddesi olacağını belirten Yılmaz, “Türkiye olarak da bizler komşuluk ilişkileri geliştirmeyi bekliyoruz. Bunu bir politika olarak da gündemimize almamız gerekiyor. Yasamaya yönelik düzenlemelerin de daha basit hale getirilmesi gerekiyor. İkili ve bölgesel iş birliklerinin yeni bir küresel ortamın peşinden koşmamızı da engellememesi gerekiyor. Çünkü dünyanın bağlantısallığının arttığı bir dönemdeyiz. Dengeli daha adil bir ortam oluşması için çaba sarf etmemiz gerekiyor” diye konuştu.



#Diplomasi
#Ekonomi
#Cevdet Yılmaz
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