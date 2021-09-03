Ekonomi Akıncının sırrı Cumhurbaşkanı Erdoğanın mesajıyla uçacak
ANKARA SAVUNMA SANAYİ

Akıncı'nın sırrı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajıyla uçacak

Envantere giren Bayraktar Akıncı TİHA’nın yazılımına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelecek nesillere yazdığı mesajın konulduğu ortaya çıktı. Erdoğan, 6 Aralık 2019’daki ilk uçuştan hemen önce Akıncı’nın bilgisayarına eklenen mesajında, “Gençlerimizin 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçireceklerine yürekten inanıyorum” diyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Akıncının sırrı: Cumhurbaşkanı Erdoğanın mesajıyla uçacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Baykar’ın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajının aynı zamanda bilgisayar dili ile hex koduna çevrilmiş halinin de yazılımın içinde yer aldığı belirtildi.

  • Açıklamada, “Bayraktar AKINCI TİHA’lar tüm uçuşlarında Sayın Cumhurbaşkanımızın gelecek nesillere ithafen yazdığı ve tarihe not düştüğü bu mesajın dahil edildiği yazılım ile görev yapmaktadır. Yazılımın içindeki bu mesajla birlikte semalarımızda milyonlarca saat vatanımıza ve milletimize hizmet edecektir.” ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İHA SİHA ve AKINCI'larımız sayesinde kimsenin kapısında dilenci değiliz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu.

Türkiye'nin savunma sanayii noktasında emsali görülmemiş bir sıçrama yaşadıktan sonra ambargolara maruz kaldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İHA'larımızı da SİHA'larımızı da kendimiz üretiyoruz. Artık AKINCI'larımız var. Artık kimsenin kapısında dilenci değiliz. Tam aksine şimdi herkes bizden talep ediyor. Azerbaycan'da, Libya'da SİHA'larımız vardı.' dedi.

Yeni başbakan olduğu dönemde ABD'den SİHA istemeye gittiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Burun kıvırdılar. 'Biz NATO'da beraberiz, terörle mücadele ediyoruz. Bize destek vermeyecek misiniz' dedik. Bize 2 günlüğüne İHA verdiler. Bize lazım olan da SİHA'ydı. Ama sağ olsunlar, bu muameleleriyle önümüzü açtılar.' dedi.

İSTİKLALİMİZ İÇİN HEP DAHA İLERİYE

Erdoğan’ın Akıncı yazılımına “İstiklalimiz ve İstikbalimiz İçin Hep Daha İleriye” başlığıyla eklenen mesajında şu ifadeler yer alıyor:

  • “Türkiye, devlet tecrübesi 2 bin 200 yılı aşan bir ülkedir. Bu vasfımızı, her dönemde en güçlü, en ileri, en etkili siyasi, askeri, ekonomik, toplumsal altyapıyı kurmuş olmamıza borçluyuz. Devlet yönetimindeki görevlerimiz boyunca, ülkemizi bu tarihi mirasına layık seviyeye getirmenin mücadelesini verdik. İnancımızı ve neslimizi korumanın yolunun, bağımsızlığımıza ve geleceğimize sahip çıkmaktan geçtiğini hiç unutmadık.

Maziden atiye kurduğumuz köprü ile Türkiye’yi her alanda dünyanın en ileri ülkeleri arasına yükseltmeye ahdettik. Bilhassa savunma sanayimizi kendi kendimize yeterli hale getirmek için çok çalıştık. Karada, denizde, havada ve inşallah uzayda, dostlarına güven, düşmanlarına korku veren bir Türkiye hedefine odaklandık. Elde ettiğimiz başarıyla, Türk Milletinin yüksek teknolojiye dayalı sistemleri üretme ve kullanma yeteneğini tüm dünyaya gösterdik.

Selçuk Bayraktar açıkladı: AKINCI TİHA'nın sırrı
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Selçuk Bayraktar açıkladı: AKINCI TİHA'nın sırrı
Baykar Savunma Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın sırrını açıkladı. Bayraktar'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir video ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden bir mesaj yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazdığı bu mesajın, Baykar'ın milli ve özgün olarak tasarlayıp geliştirdiği AKINCI'nın 6 Aralık 2019'daki ilk uçuşundan saatler önce uçuş kontrol bilgisayarının içindeki gömülü yazılıma eklendiği belirtildi. AKINCI TİHA'ların tüm uçuşlarında bu yazılım ile görev yapacakları belirtildi.


  • BAYRAKTAR serisi silahlı/silahsız insansız hava araçları, işte bu gayretin en başarılı eserlerinden biridir. Gençlerimizin, demokrasiden ekonomiye ve özellikle de teknolojiye kadar her alanda kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçireceklerine yürekten inanıyorum. ‘İstiklalimiz ve istikbalimiz için hep daha ileriye’ diyerek, AKINCI TİHA projesi ile bir üst aşamaya geçen bu çalışmada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.”

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