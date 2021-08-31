Dünya Türkiyenin havadaki yeni gücü Akıncı TİHA Yunan basınında Fatihin ateş topları gibi
AVRUPA

Türkiye'nin havadaki yeni gücü Akıncı TİHA Yunan basınında: Fatih'in ateş topları gibi

Bayraktar Akıncı TİHA, önceki gün TSK’nın envanterine dahil oldu. Türkiye için yeni bir sayfa anlamına gelen bu teslimat, TB-2 ve ANKA ile başlayan sürecin insansız savaş uçaklarına dönüşmesinde en önemli ara duraklardan biri olacak. Türkiye'nin savunma sanayindeki başarısı dünya basınının manşetlerine taşınmaya devam ediyor. Yunanistan'da birçok yayın kuruluşu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Akıncı TİHA törenini gündemine taşıdı. İHA teknolojisinde Türkiye'nin gücüne güç katmaya devam ettiği kaydedilirken, üstün özelliklere sahip Akıncı TİHA'yı Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği sırada kullandığı ateş toplarına benzetti.

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Türkiyenin havadaki yeni gücü Akıncı TİHA Yunan basınında: Fatihin ateş topları gibi
Akıncı TİHA

Türkiye, insansız hava araçlarında gücüne güç katmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Çorlu'da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslimat törenine katıldı. Dünyanın gözlerine çevirdiği tören, dünya basınında yer bulmaya devam ediyor.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ GÜNDEMDE: TÜRKİYE'NİN RIZASINI ARAYACAKLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çorlu'da katıldığı Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat Töreni, Yunan basınında geniş yer buldu.Kathimerini gazetesi, Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmada kullandığı "Bölgemizde bir taşı bile yerinden oynatmak isteyen önce Türkiye'nin rızasını arayacak." şeklindeki ifadeye dikkat çekti.

Bloomberg Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi: Türkiye askeri kapasitesini yerli drone'larla inşa ediyor
DÜNYA
Bloomberg Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi: Türkiye askeri kapasitesini yerli drone'larla inşa ediyor

"TÜRKİYE GÜCÜNE GÜÇ KATIYOR"

Erdoğan'ın, Akıncı'nın "bölgede ve dünyada huzurun, güvenin, barışın ve adaletin tesisi için samimi gayret gösteren Türkiye'nin gücüne güç katacağını" vurguladığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Baykar Akıncı TİHA'ya imza attı
OYNAT 00:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan Baykar Akıncı TİHA'ya imza attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ Çorlu'da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'ne katılıyor. Erdoğan, Akıncı TİHA'ya imza attı.


"TÜM DÜNYA TARAFINDAN TANINIYOR"

Proto Thema da Taarruzi İnsansız Hava Aracı Akıncı ile birlikte Türkiye'nin, bu teknolojide dünyanın en ileri üç ülkesinden biri haline geldiğini yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türk savunma sanayiinin özellikle insansız hava aracı yapımı noktasındaki potansiyelinden övgüyle söz ettiği belirtildi.

Erdoğan'ın "Türkiye'nin son 19 yılda yazdığı başarı hikayesinde savunma sanayimiz başrol oynadı. İHA teknolojilerinde ulaştığımız seviye, tüm dünya tarafından tanınan savunma yeteneklerimizin başarısını simgeliyor." şeklindeki açıklamasına yer verildi.

"FATİH'İN ATEŞ TOPLARI GİBİ..."

Kimi Yunan yayın kuruluşları, üstün özelliklere sahip Akıncı TİHA'yı Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği sırada kullandığı ateş toplarına benzetti. Erdoğan'ın TİHA'yı imzaladığı an ve TİHA'ların etrafını saran Baykar Savunma çalışanlarının kalabalık görüntüsü, Yunan halkına aktarıldı.

Bayraktar AKINCI TİHA Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giriyor
FOTOĞRAF 7
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Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI, bugün düzenlenecek törenle güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak.<br><br>İnsansız hava araçlarını yurt içinde ve dışında etkin şekilde kullanan güvenlik güçleri, AKINCI ile yeni operasyonel kabiliyetler kazanacak.
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Bayraktar AKINCI'yı geliştirme sürecinde 3 prototip üretildi. AKINCI ilk uçuşunu 6 Aralık 2019'da gerçekleştirdi. Prototip araçların ardından ilk uçakların seri üretimine başlandı.<br><br>Test faaliyetleri, Çorlu Hava Meydan Komutanlığındaki Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde prototip araçlarla yürütüldü.
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AKINCI, geliştirilme sürecinde önemli başarılara imza attı. Milli olarak geliştirilen bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifaya çıkan Bayraktar AKINCI, Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı.Gökyüzünde 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıkan Bayraktar AKINCI, 25 saat 46 dakika havada kaldı. Bayraktar AKINCI, test ve eğitim uçuşlarında binden fazla sorti yaptı.<br><br> Bayraktar AKINCI, 22 Nisan'da yapılan ilk atış testinde milli olarak geliştirilen akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve ilk kez kullanılan MAM-T ile hedefleri başarıyla vurdu, 5 Temmuz'da yapılan atış testinde de ilk defa harp başlıklı mühimmatlar kullanıldı. Canlı mühimmatlarla yapılan atış testinde de AKINCI'dan atılan mühimmatlar hedefleri tam isabetle vurdu.
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Yapay zeka ve çok sayıda gelişmiş faydalı yük<br><br> Bayraktar AKINCI, yüksek faydalı yük kapasitesiyle envanterdeki Bayraktar TB2 ve Anka'dan daha etkin ateş gücü ve daha gelişmiş ekipmanla Türk Silahlı Kuvvetlerinin göklerdeki güç çarpanı olacak. <br><br> AKINCI, 40 bin feet irtifaya kadar yükselebilen, 24 saat uçuş gerçekleştirebilen, 6 ton kalkış ağırlığına ve 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olarak geliştirildi.
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Taarruzi İHA sistemi, taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak.<br><br> Bayraktar AKINCI TİHA, çok çekirdekli yapay zeka bilgisayarıyla sensörlerden aldığı verileri işleyerek karar verme kabiliyetine de sahip olacak.
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Baykar mühendislerince geliştirilen yapay zeka bilgisayarları sayesinde AKINCI TİHA, gelişmiş rota ve görev planlama fonksiyonlarını yürütebilecek. Yapay zeka sistemi sayesinde hedefler daha etkin şekilde tespit edilebilecek. <br><br> Gücünü yerli mühimmatlardan alacak<br><br> Savaş uçaklarının yükünü azaltacak Bayraktar AKINCI TİHA ile hava bombardımanı da icra edilebilecek. Türkiye'de milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılacak AKINCI TİHA, böylece hava hedeflerini de etkisiz hale getirebilecek.
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Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik özelliklerine sahip Bayraktar AKINCI TİHA, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, MAM-T, Nüfuz Edici Bomba, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A, Hassas Güdüm Kiti (HGK), Lazer Güdüm Kiti (LGK) gibi mühimmat, füze, bomba ve güdüm kitleriyle donatılacak.<br><br>Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi'yle yer sistemlerine bağımlı olmaksızın otomatik iniş kalkış yapabilen Bayraktar AKINCI TİHA, Çift Yedekli SATCOM ile haberleşme menzili bulunmaksızın uydu vasıtasıyla komuta edilebilecek.
Bayraktar AKINCI TİHA Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giriyor
Türk savunma sanayisinin güvenlik güçlerinin envanterine kazandırdığı insansız hava araçlarına Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) da ekleniyor.


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