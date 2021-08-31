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SAVUNMA SANAYİ

Türk SİHA'sı dünyaya yayılıyor: Bir ülke daha sıraya girdi

Irak Savunma Bakanı Cuma İnad, Türkiye'nin ilk milli ve özgün silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2, T129 ATAK helikopter ve gelişmiş silahlarından satın almak istediklerini söyledi.

Haber Merkezi AA
Irak Savunma Bakanı Cuma İnad, Türkiyeden Bayraktar TB2 ve T129 ATAK helikopterleri almak istediklerini açıkladı
Irak Savunma Bakanı İnad, Türkiye'den Bayraktar TB2 ve T129 ATAK helikopterleri almak istediklerini açıkladı.

Irak Savunma Bakanı Cuma İnad, Irak'ta yerel bir televizyona yaptığı açıklamalarda, "Türkiye'den Bayraktar TB2, 12 adet T129 ATAK helikopter ve 6 adet de insansız hava aracına karşı savunma sistemleri satın almak için teklif ve sözleşme istedik. Bayraktar SİHA alımı konusunda uzlaşmaya vardık." dedi.

"IRAK ORDUSU BU TEKNOLOJİDEN YOKSUN"

"Türkiye'nin Bayraktar isimli SİHA'ları çok gelişmiş ve büyük başarı elde etti." diyen İnad, "Bunlar, geceleri bile hizmet verme kapasitesine sahip olduğu için DEAŞ terörüyle mücadelemizde işimize yarar. Irak ordusu bu teknolojiden yoksun." ifadelerini kullandı.

Irak Savunma Bakanı İnad, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile IDEF'te bir araya gelmişti.
AA
Irak Savunma Bakanı İnad, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile IDEF'te bir araya gelmişti.

19 Ağustos tarihinde İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF'21) katılan Irak Savunma Bakanı İnad, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya gelmişti.

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