Türk SİHA'sı dünyaya yayılıyor: Bir ülke daha sıraya girdi

Irak Savunma Bakanı Cuma İnad, Irak'ta yerel bir televizyona yaptığı açıklamalarda, "Türkiye'den Bayraktar TB2, 12 adet T129 ATAK helikopter ve 6 adet de insansız hava aracına karşı savunma sistemleri satın almak için teklif ve sözleşme istedik. Bayraktar SİHA alımı konusunda uzlaşmaya vardık." dedi.

"IRAK ORDUSU BU TEKNOLOJİDEN YOKSUN"

"Türkiye'nin Bayraktar isimli SİHA'ları çok gelişmiş ve büyük başarı elde etti." diyen İnad, "Bunlar, geceleri bile hizmet verme kapasitesine sahip olduğu için DEAŞ terörüyle mücadelemizde işimize yarar. Irak ordusu bu teknolojiden yoksun." ifadelerini kullandı.

AA Irak Savunma Bakanı İnad, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile IDEF'te bir araya gelmişti.

19 Ağustos tarihinde İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF'21) katılan Irak Savunma Bakanı İnad, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya gelmişti.

REKLAM

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayraktar AKINCI TİHA'nın özelliklerini içeren grafik paylaştı

DÜNYA Bloomberg Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi: Türkiye askeri kapasitesini yerli drone'larla inşa ediyor

GÜNDEM Selçuk Bayraktar: İnsansız savaş uçağımızı da yapabiliriz

EKONOMİ Cumhurbaşkanı Erdoğan Baykar Akıncı TİHA'ya imza attı

EKONOMİ Irak Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alıyor

DÜNYA Rusya'dan Bayraktar TB2 açıklaması: Silahlarını kullanmadan vurulması gerekiyor

DÜNYA İlgi odağı oldu: Ukrayna’da Bağımsızlık Günü öncesi Bayraktar TB2 sergilendi