Dünya medyası AKINCI TİHA'yı nasıl gördü?

Türkiye'nin havadaki yeni gücü Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), geçtiğimiz hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle güvenlik güçlerine teslim edildi.

GÖKLERDEKİ GÜÇ ÇARPANI

İnsansız hava araçlarını yurt içinde ve dışında etkin şekilde kullanan güvenlik güçleri, Akıncı ile yeni operasyonel kabiliyetler kazanacak. Bayraktar Akıncı, yüksek faydalı yük kapasitesiyle envanterdeki Bayraktar TB2 ve Anka’dan daha etkin ateş gücü ve daha gelişmiş ekipmanla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göklerdeki güç çarpanı olacak.

DÜNYA MEDYASIDAN BÜYÜK İLGİ

Türkiye'nin 5,5 tonluk dev insansız hava aracı, dünya medyasında da kendine geniş yer buldu. Yayımlanan haberlerde Bayraktar AKINCI'nın bugüne kadar geliştirilen en kapsamlı İHA olduğu vurgulandı. Gündeme Dair Her Şey'in derlemesine göre, AKINCI TİHA için yapılan yorumlar şöyle:

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YERLİ İHA YERLİ MÜHİMMAT

Polonyalı savunma sitesi Defence24, "Türkiye'nin yeni hizmete aldığı ve adını Osmanlı süvarilerinden alan AKINCI TİHA, Türkiye'nin kendi ürettiği füze ve bombaları taşıyabiliyor" dedi.

TÜRKİYE ENVANTERİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Asya kıtasına odaklanan haber portalı EurAsian Times, AKINCI TİHA'yı aktif hizmete alan Türkiye, envanterine yeni ve gelişmiş bir drone daha ekledi" ifadelerine yer verdi.

İHA TEKNOLOJİSİNİN ÖNCÜSÜ

Azerbaycan basınından Trend AZ, AKINCI TİHA'nın hizmete girmesiyle Türkiye dünyada drone teknolojilerinin öncüsü ilk 3 ülkeden biri oldu" yorumunu yaptı.

ÇOK ETKİLEYİCİ BİR SİLAH

Amerikan Forbes dergisi de Bayraktar AKINCI'yı, Türkiye'nin bugüne kadar geliştirdiği en kapsamlı insansız hava aracı olarak tanımladı. AKINCI TİHA'nın en etkileyici özelliğinin haberleşme ve radar sistemleri olduğu aktarıldı. Bayraktar AKINCI çok etkileyici bir silah platformu" denildi.

AKINCI ATİNA'YI ENDİŞELENDİRİYOR

Yunan Kathimerini gazetesi, AKINCI TİHA'nın teslim töreninde "Bölgemizde bir taş bile kıpırdatmak isteyenler bizim rızamızı isteyecektir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer verdi. Yine Yunan medyasından New Post GR "Türkiye'nin SİHA ve TİHA'ları Atina'yı endişelendiriyor" ifadesine yer verdi.

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AKINCI DİĞER TİHA'LARIN ÖTESİNDE

Rusya'dan Glas Ru sitesi ise "Türkiye'nin yeni ürettiği TİHA AKINCI etkileyici özelliklere sahip ve dünyanın birçok TİHA'sını geride bırakıyor. Rusya'nın acilen benzer bir model geliştirmesi gerek.

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