TSK'ya havada 5.5 tonluk insansız güç!

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen çift motorlu Akıncı TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) Baykar mühendisleri tarafından tasarlandı. 2018 yılında motor çalıştırarak deneme uçuşlarına başlayan Taaruz İHA'sı tüm testleri de başarıyla geçti.

SADECE 4 ÜLKE ÜRETEBİLİYOR

F-16'nın taşıyabildiği mühimmatları taşıyabilen ve havada radar yapabilen Taaruz İHA'sı Akıncı'yı, dünyada sadece 4 ülke üretebiliyor. Söz konusu aracın bütün elektroniği, yazılımı, mekaniğini ve aerodinamiği de tamamen yerli imkanlarla geliştiriliyor.

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2018 yılında motor çalıştırarak deneme uçuşlarına başlandı.

Türkiye'yi adeta bir üst lige taşıyacak Akıncı İHA teknik özellikleri ile de göz dolduruyor.

40 BİN FEETE ÇIKABİLİYOR

5,5 tonluk dev insansız hava aracı 40 bin feet yüksekliğe çıkabilirken, bu irtifada ise tam bir gün boyunca kalabiliyor. Kanat açıklığı 20 metre olan İHA, milli radar, görüş hattı ve uydu sistemleri ile de donatılmış durumda. Akıncı TİHA 900 kiloya kadar faydalı yük taşıma kapasitesine de sahip bulunuyor.

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YAPAY ZEKA İLE İLERİ UÇUŞ VE TEŞHİS FONKSİYONLARI SUNACAK

Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak Akıncı, ayrıca özgün yapay zeka sistemi sayesinde, daha akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında olacak, kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunacak.

5,5 tonluk dev insansız hava aracı 40 bin feet yüksekliğe çıkabiliyor.

F-16 MÜHİMMATI ENTEGRE EDİLECEK

Savaş uçaklarının yaptığı bir kısım görevleri de icra edecek Akıncı TİHA bu alandaki yükü de azaltacak. Hava bombardımanı icra edebilecek insansız silahlı hava aracı, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombalarıyla da donatılabilecek. Akıncı TİHA'ya aynı zamanda F-16'nın taşıyabildiği bütün mühimmatlar ile, Roketsan'ın ürettiği SOM-J füzesi de çok rahat bir biçimde entegre edilebilecek.

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Kanat açıklığı 20 metre olan İHA, milli radar, görüş hattı ve uydu sistemleri ile de donatılmış durumda

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İKİ TİP İSTASYON EŞLİK EDECEK

Platform ayrıca milli uydular üzerinden de kontrol edilebilecek. Akıncı TİHA'nın kontrolü de tamamen yerli olarak üretilen Yer Kontrol İstasyonu'ndan gerçekleştirilecek. İşin bu tarafında ise trailer ve oda tipi olmak üzere iki tip istasyon Akıncı'ya sahada eşlik edecek.



Trailer tipi istasyon, görev şartlarında sahada hareket kabiliyetiyle üstün performans gösterirken, Oda tipi istasyon ise; harekat merkezi içerisinden çoklu görev yapabilme yeteneği elde ediyor.

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TESLİMAT İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Yoğun mesaisi sonrası ilk uçuşunu Aralık 2019 da başarıyla gerçekleştiren Akıncı TİHA'da görev takvimi de belli oldu. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir 2021 yılında Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı'nda ilk teslimatların yapılacağını belirtti.

ÇOK SAYIDA ÜLKENİN RADARINDA

Akıncı TİHA'nın göreve başlaması ile sahada tüm dengelerin de değişmesi bekleniyor. Alanında ender özelliklere sahip insansız hava aracı pek çok ülkenin de dikkatini çekiyor.

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Son olarak Ukrayna ile motor üretimi noktasında adım atıldı.