Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayraktar AKINCI TİHAnın özelliklerini içeren grafik paylaştı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayraktar AKINCI TİHA'nın özelliklerini içeren grafik paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracının (TİHA) özelliklerinin yer aldığı grafik paylaştı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan AKINCI TİHAnın özelliklerini paylaştı! İşte Akıncı TİHAnın özellikleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akıncı TİHA’ya ilk imzayı attı.

AKINCI TİHA, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Çorlu'da gerçekleştirilen törenle Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanterine alındı ve güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu. Törene 5 alanda eğitim gören 125 kursiyer de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün sosyal medya hesabından paylaştığı grafikte, TİHA'nın özellikleri aktarıldı. Erdoğan, paylaşımında "Türkiye'nin mühendislik kabiliyetlerinin yeni sembolü, bağımsızlığımızın gökyüzündeki yeni temsilcisi" mesajına yer verdi.

AKINCI TİHA'nın özellikleri
AKINCI TİHA'nın özellikleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan Baykar Akıncı TİHA'ya imza attı
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan Baykar Akıncı TİHA'ya imza attı

Bayraktar AKINCI TİHA'nın özellikleri

Erdoğan tarafından paylaşılan grafiğe göre, 20 metre kanat açıklığı bulunan AKINCI TİHA, 4,1 metre yükseklik ve 12,2 metre uzunluğa sahip.

  • Seyir hızı 200 knots, azami kalkış ağırlığı ise 6 ton olan AKINCI, 40 bin feet irtifaya kadar yükselebiliyor ve 24 saat uçuş gerçekleştirebiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Baykar Akıncı TİHA'ya imza attı
OYNAT 00:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan Baykar Akıncı TİHA'ya imza attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ Çorlu'da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'ne katılıyor. Erdoğan, Akıncı TİHA'ya imza attı.


  • 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olarak geliştirilen AKINCI, gelişmiş yapay zeka, 3 yedekli otopilotla milli uydu haberleşme sistemine sahip.
  • İlk uçuşunu 6 Aralık 2019'da gerçekleştiren AKINCI, bugüne kadar bin 100 sorti yaptı.

Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik özelliklerine sahip Bayraktar AKINCI TİHA, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, MAM-T, Nüfuz Edici Bomba, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A, Hassas Güdüm Kiti (HGK), Lazer Güdüm Kiti (LGK) gibi mühimmat, füze, bomba ve güdüm kitleriyle donatılabiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gökyüzüyle buluşan Akıncı TİHA'yı selamladı
FOTOĞRAF 7
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Erdoğan, TİHA'yı selamladı.
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TSK'nın gücüne güç katacak olan AKINCI TİHA, özellikleriyle dikkat çekiyor.
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İnsansız hava araçlarını yurt içinde ve dışında etkin şekilde kullanan güvenlik güçleri, AKINCI ile yeni operasyonel kabiliyetler kazanacak. Bayraktar AKINCI'yı geliştirme sürecinde 3 prototip üretildi. AKINCI ilk uçuşunu 6 Aralık 2019'da gerçekleştirdi. Prototip araçların ardından ilk uçakların seri üretimine başlandı. Test faaliyetleri, Çorlu Hava Meydan Komutanlığındaki Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde prototip araçlarla yürütüldü. AKINCI, geliştirilme sürecinde önemli başarılara imza attı. Milli olarak geliştirilen bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifaya çıkan Bayraktar AKINCI, Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı. Gökyüzünde 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıkan Bayraktar AKINCI, 25 saat 46 dakika havada kaldı. Bayraktar AKINCI, test ve eğitim uçuşlarında 1000'den fazla sorti yaptı.
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Bayraktar AKINCI, 22 Nisan'da yapılan ilk atış testinde milli olarak geliştirilen akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve ilk kez kullanılan MAM-T ile hedefleri başarıyla vurdu, 5 Temmuz'da yapılan atış testinde de ilk defa harp başlıklı mühimmatlar kullanıldı. Canlı mühimmatlarla yapılan atış testinde de AKINCI'dan atılan mühimmatlar hedefleri tam isabetle vurdu.
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Bayraktar AKINCI, yüksek faydalı yük kapasitesiyle envanterdeki Bayraktar TB2 ve Anka'dan daha etkin ateş gücü ve daha gelişmiş ekipmanla Türk Silahlı Kuvvetlerinin göklerdeki güç çarpanı olacak. AKINCI, 40 bin feet irtifaya kadar yükselebilen, 24 saat uçuş gerçekleştirebilen, 6 ton kalkış ağırlığına ve 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olarak geliştirildi. Taarruzi İHA sistemi, taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak.
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Bayraktar AKINCI TİHA, çok çekirdekli yapay zeka bilgisayarıyla sensörlerden aldığı verileri işleyerek karar verme kabiliyetine de sahip olacak. Baykar mühendislerince geliştirilen yapay zeka bilgisayarları sayesinde AKINCI TİHA, gelişmiş rota ve görev planlama fonksiyonlarını yürütebilecek. Yapay zeka sistemi sayesinde hedefler daha etkin şekilde tespit edilebilecek.
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Savaş uçaklarının yükünü azaltacak Bayraktar AKINCI TİHA ile hava bombardımanı da icra edilebilecek. Türkiye'de milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılacak AKINCI TİHA, böylece hava hedeflerini de etkisiz hale getirebilecek. Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik özelliklerine sahip Bayraktar AKINCI TİHA, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, MAM-T, Nüfuz Edici Bomba, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A, Hassas Güdüm Kiti (HGK), Lazer Güdüm Kiti (LGK) gibi mühimmat, füze, bomba ve güdüm kitleriyle donatılacak. Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi'yle yer sistemlerine bağımlı olmaksızın otomatik iniş kalkış yapabilen Bayraktar AKINCI TİHA, Çift Yedekli SATCOM ile haberleşme menzili bulunmaksızın uydu vasıtasıyla komuta edilebilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan gökyüzüyle buluşan Akıncı TİHA'yı selamladı
Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tören sonrası ilk uçuşunu yaparak, TSK envanterine girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİHA'yı selamladı.


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