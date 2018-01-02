​Almanya'daki Türkleri telaşlandıran anlaşma

2016’da AGİT çatısı altında imzalanan anlaşma uyarınca, imzacı tüm ülkeler banka bilgilerini birbirleriyle paylaşacaklar. Bu çerçevede, Avrupa’da yaşayan ancak Türkiye’de parası, taşınmazı bulunan bir Türk vatandaşının bu bilgilerine, oturduğu ülke makamları otomatik olarak erişebilecek.

ÖNCE YARDIM KESİLECEK, SONRA ALDIKLARI GERİ İSTENECEK:

Bu durum, özellikle Almanya’da yaşayan ve sosyal yardım parası (Hartz 4) alan, ancak Türkiye’de mülkü ya da bankada parası olan Türk vatandaşlarını ilgilendiriyor.

Vatan'ın haberine göre; Alman makamları, bu otomatik bilgi paylaşımı çerçevesinde, Almanya’da sosyal yardım alan bir kişinin Türkiye’de parası ya da mülkü, arabası olduğunu belirlerse, önce yardımı kesebilecek, ardından da o güne kadar aldığı sosyal yardım parasını faiziyle geri isteyebilecek.

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YANLIŞ BEYANDA BULUNANA YÜKSEK CEZA:

Alman makamlarına yanlış beyanda bulunup, sosyal yardım alanlar belirlenirse, yüksek cezalar da söz konusu olabilecek. Benzer durumlar, diğer AB ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşları için de geçerli olacak.

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