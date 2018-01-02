Emeklinin 2018 zam oranı belli oldu

Emeklilerin Ocak ve Temmuz'da maaşlarıyla birlikte, her ay verilen net aylıklarının yüzde 4'ü oranındaki ek ödemeler de yükselecek.

6 aylık değişim SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam olarak verilirken, yüzde 4'ün üzerindeki miktar da memurlara ve memur emeklilerine enflasyon farkı olarak ödenecek. Emeklilerin zam oranlarıyla ilgili ilk işaret 5 aylık enflasyon ile gelmişti. 5 aylık enflasyon yüzde 4.97 olarak açıklanmıştı. Buna Aralık ayı enflasyonu eklenecek. Aralık enflasyonu ile ilgili ilk veriler ise İstanbul Ticaret Odası'ndan geldi. İstanbul'da geçen yıl perakende fiyatlar ortalama yüzde 9.33, toptan fiyatlar ise yüzde 12.77 arttı.

EMEKLİNİN OCAK ZAMMI

Geçen ay perakende fiyatlar yüzde 0.65, toptan fiyatlar ise yüzde 1.94 artış kaydetti. Aralık enflasyonun yüzde 0.65 çıkmasıyla birlikte emeklilerin alacağı zammın da yüzde 5.5'i bulması bekleniyor. Böylece 9 milyona yakın SSK ve Bağ- Kur emeklisinin Ocak zammı yüzde 5.5 olacak. Açıklanacak rakamla bu oranda küçük değişimler yaşanması bekleniyor.

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FARK DA KESİNLEŞMİŞ OLUYOR

Yüzde 5.5'lik artış memur emeklileri ve memurlar için de enflasyon farkı anlamı taşıyor. Toplu sözleşme gereği Ocak ayında yüzde 4 zam alacak olan memurlar ve memur emeklileri böylece yüzde 1.5'lik enflasyon farkını da maaşlarında görecekler. Böylece tüm emeklilerin zammı yüzde 5.5 oranında eşitlenmiş olacak. Kesin rakam yarın açıklanacak enflasyon verisiyle belli olacak. Ancak uzmanlar rakamın bu tahmine çok yakın olacağını belirtiyor. Merkez Bankası'nın yaptığı son beklenti anketindeki 2017'ye ilişkin enflasyon tahminine göre, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 5.5 olacak. Temmuz'daki zam oranı da 2018 Yılı Programı'ndaki enflasyon tahminine göre yüzde 4.02 olarak gerçekleşecek. 2018 Yılı Programı'na göre Temmuz'da ise yüzde 0.02 enflasyon farkı verilmesi öngörülüyor. Yani enflasyon farkı oluşursa, toplu sözleşmede belirlenen zam oranları yükselecek.

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EMEKLİYE EK ÖDEME

Bu arada emeklilerin Ocak ve Temmuz'da maaşlarıyla birlikte, her ay verilen net aylıklarının yüzde 4'ü oranındaki ek ödemeler de yükselecek.

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