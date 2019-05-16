Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Antalya 4,5 ayda nüfusu kadar yabancı turist ağırladı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Antalya 4,5 ayda nüfusu kadar yabancı turist ağırladı

Turizmin başkenti Antalya'ya 4,5 ayda gelen turist sayısı, geçen yıla göre yüzde 24'lük artışla 2 milyon 347 bine ulaştı. İlk sırada yaklaşık 820 bin turistle yer alan Rusya'yı Almanya, İngiltere, Hollanda ve Ukrayna takip etti.

Haber Merkezi AA
Antalya'ya gelen turistlerin ülkelerine göre dağılımında ise Rusya ilk sırada yer aldı.
Antalya'ya gelen turistlerin ülkelerine göre dağılımında ise Rusya ilk sırada yer aldı.

Yaklaşık 2,5 milyon nüfusa sahip turizmin başkenti Antalya'ya, 4,5 ayda 178 ülkeden 2 milyon 347 bin 152 turist geldi.

Antalya Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, dünyanın en önemli turizm destinasyonu arasında yer alan kente, 1 Ocak ile 15 Mayıs arasında gelen turist sayısında geçen yıla göre yüzde 24'lik artış yaşandı.

Geçen yıl ilk 4,5 ayda 1 milyon 891 bin 428 yabancı turist ağırlayan Antalya'yı, bu yıl aynı dönemde 178 ülkeden 2 milyon 347 bin 152 turist ziyaret etti.

Rusya pazarında yüzde 30'luk artış

Antalya'ya gelen turistlerin ülkelerine göre dağılımında ise Rusya ilk sırada yer aldı. Rus turist sayısı, geçen yıla göre yüzde 30 artarak 819 bin 406 oldu. İkinci sırada 475 bin 198 turistle Almanya, ardından 140 bin 606 turistle İngiltere geldi.

İngiltere'yi ise sırasıyla Hollanda, Ukrayna, Polonya, Litvanya, İsrail, Belçika ve Danimarka takip etti.

Deniz, kum ve güneş turizminin yanında alternatif turizm alanları ile misafirlerine farklı destinasyonlar sunan Antalya, 4,5 ayda 178 ülkeden turist ağırladı.

Gram altın 251 lira seviyelerinde
EKONOMİ
Gram altın 251 lira seviyelerinde

TÜİK: Genç nüfus oranı 2040'ta yüzde 13.4'e düşecek
EKONOMİ
TÜİK: Genç nüfus oranı 2040'ta yüzde 13.4'e düşecek

Borsa güne yükselişle başladı
EKONOMİ
Borsa güne yükselişle başladı
Avukatıyla görüşebilecek

Avukatıyla görüşebilecek

​Adalet Bakanı, Öcalan'la ilgili yasağın kaldırıldığını duyurdu.
Ateş sınır görevine hazır

Ateş sınır görevine hazır

20 adet ​zırhlı mobil güvenlik aracı göreve başlıyor.
Yaş çayalım fiyatı açıklandı

Yaş çay
alım fiyatı açıklandı

​2019 yılı için 13 kuruş destekleme yapılacak.
Bilirkişi raporunda<br>cinayet detayları

Bilirkişi raporunda
cinayet detayları

​Şule Çet'in ölümüyle ilgili rapor ortaya çıktı.
Şaka gibi borç

Şaka gibi borç

​15 gün arayla iki defa elektriklerini kestiler.
Böyle bir ismi<br>DSP desteklemez

Böyle bir ismi
DSP desteklemez

DSP Lideri, CHP adayının FETÖ ve Kandil desteğine vurgu yaptı.
Kontrolü<br>bizde olacak

Kontrolü
bizde olacak

Bakan Çavuşoğlu, S-400'le ilgili soruları yanıtladı.

'Gabar Dağı sorumlusu' çıktı

'Gabar Dağı sorumlusu' çıktı

Öldürülen teröristlerin kimlikleri tespit edildi.
Günde 5 bin<br>litre satılıyor

Günde 5 bin
litre satılıyor

​Ramazan ayının vazgeçilmezi damla damla akıtılarak üretiliyor.
Bir mahalle çöküyor

Bir mahalle çöküyor

​Ordu Valisi heyelanın bilançosunu açıkladı.
'Kademeli olarak<br>düşüş bekliyoruz'

'Kademeli olarak
düşüş bekliyoruz'

​Moody's direktöründen enflasyon açıklaması.
'Birileri ipotek koymak istedi'

'Birileri ipotek koymak istedi'

Soylu'dan dikkat çeken İstanbul seçimi açıklaması.
Şampiyonluk maçı<br>Cüneyt Çakır'ın

Şampiyonluk maçı
Cüneyt Çakır'ın

Galatasaray-Başakşehir maçının hakemi belli oldu.
İzin çıktı

İzin çıktı

Bayram öncesi otobüs firmalarına ek sefer izni verildi.
Öz'ü aklayan<br>isme hapis

Öz'ü aklayan
isme hapis

​Eski Yargıtay üyesi Halit Kıvrıl'a FETÖ'den hapis cezası.
Berekete <br>ortak oluyorlar

Berekete
ortak oluyorlar

​Mirasımız Derneği, bu Ramazan da binlerce Müslümanın yüzünü güldürüyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.