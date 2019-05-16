TÜİK: Genç nüfus oranı 2040'ta yüzde 13.4'e düşecek

Türkiye'de 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 2018 yılında 12 milyon 971 bin 396 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de genç nüfus oranının 2060 yılında yüzde 11.8 ve 2080 yılında yüzde 11.1'e düşmesi bekleniyor.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; Türkiye toplam nüfusu 2018 yılı sonu itibariyle 82 milyon 3 bin 882 iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 971 bin 396 oldu.

TÜİK verilerine göre, genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15.8'ini oluşturdu. Genç nüfusun, yüzde 51.2'sini erkek nüfus, yüzde 48.8'ini ise kadın nüfus oluşturdu.

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il Hakkari

ADNKS sonuçlarına göre; 2018 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 25.4 ile Hakkari oldu. Bu ili, yüzde 23.5 ile Şırnak ve yüzde 22.7 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla; yüzde 12.8 ile Muğla, yüzde 13 ile Balıkesir ve yüzde 13.5 ile İzmir oldu.

Kadınlarda yükseköğretimde net okullaşma

Türkiye'de 2016/17 öğretim yılında yüzde 41.7 olan yükseköğretim net okullaşma oranı, 2017/18 öğretim yılında yüzde 45.6'ya yükseldi. Yükseköğretim net okullaşma oranı cinsiyete göre incelendiğinde; erkeklerde bu oran yüzde 39.6'dan yüzde 44'e yükselirken kadınlarda yüzde 43.9'dan yüzde 47.4'e çıktı.

Gençlerde işsizlik oranı yüzde 20.3 oldu

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; gençlerde işsizlik oranı, 2017 yılında yüzde 20.8 iken 2018 yılında yüzde 20.3 olarak gerçekleşti. Genç erkeklerde işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0.2 puan azalarak yüzde 17.6 olurken, genç kadınlarda bu oran bir önceki yıla göre 0.8 puan azalarak yüzde 25.3 oldu. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2018 yılında yüzde 24.5 oldu. Bu oran genç erkeklerde yüzde 15.6, genç kadınlarda ise yüzde 33.6 oldu.

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İstihdamdaki gençlerin yüzde 53.3'ü hizmet sektöründe

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; gençlerde istihdam oranı bir önceki yıla göre incelendiğinde; gençlerin istihdam oranı 2018 yılında 0.7 puan artarak yüzde 35 oldu. Cinsiyete göre incelendiğinde; istihdam oranının genç erkeklerde 1 puan artarak yüzde 46.4 ve genç kadınlarda ise 0.4 puan artarak yüzde 23.4 olduğu görüldü.

İstihdam edilen gençlerin yüzde 16,6'sı tarım sektöründe; yüzde 30'u sanayi sektöründe; yüzde 53,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

Gençlerde dışsal yaralanma ve zehirlenme ölümleri

Ölüm nedeni istatistikleri sonuçlarına göre; 2018 yılında 15 ve üzeri yaştaki bireylerin ölüm nedenleri incelendiğinde; ölüm vakalarının yüzde 40.2'sinin dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle oluştuğu görülürken gençlerde ise ölüm vakalarının yüzde 48.8'inin dışsal yaralanma ve zehirlenme nedeniyle oluştuğu görüldü. Gençlerde iyi huylu ve kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleşen ölüm oranı yüzde 12.1 olurken bu oran genç erkeklerde yüzde 10.7, genç kadınlarda ise yüzde 15.7 olarak gerçekleşti.

Gençlerde İnternet kullanım oranı yüzde 93 oldu

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre; İnternet kullanım oranı 16-24 yaş grubundaki gençler için 2017 yılında yüzde 90 iken 2018 yılında yüzde 93'e yükseldi. İnternet kullanım oranı, 2018 yılında genç erkeklerde bir önceki yıla göre 3.6 puan artarak yüzde 96.9, genç kadınlarda ise 2.3 puan artarak yüzde 89 oldu.

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