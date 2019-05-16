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Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 yükselişle 87.664,50 puandan başladı. Analistler, bugün yurt içinde konut satışları ve Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de konut başlangıçları başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Borsa İstanbul
Borsa İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 284,08 puan ve yüzde 0,33 artışla 87.664,50 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi yüzde 0,53 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,17 ile tekstil, deri oldu.

Dün, açıklanan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının yüzde 13,6'ya yükselmesinin ardından 86.000 sınırına kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,73 azalışla 87.380,43 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de konut başlangıçları başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in gelişen piyasalara ilişkin zirvesinin de yatırımcıların odağında yer aldığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.500'ün destek, 89.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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