Konut satışları yüzde 18 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde ipotekli konut satışları da aynı dönemde yüzde 61.3 azalarak 10 bin 793 adete inerken, toplam konut satışlarının içinde ipotekli satışların payı yüzde 12.8 oldu.

Bu dönemde diğer konut satışları, yüzde 2.1 düşüşle 73 bin 610’a yükseldi.

İlk defa satılan konut sayısı, Nisan’da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29.6 azalarak 33 bin 443’e geriledi ve toplam konut satışları içindeki payı yüzde 39.6 oldu. İkinci el konut satışları Türkiye genelinde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.3 düşüşle 50 bin 960’a geriledi.

Yabancılara yapılan konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 82.1 artışla 3 bin 720 adete yükseldi.

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 1,839 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 676 konut satışı ile Antalya, 210 konut satışı ile Ankara, 201 konut satışı ile Bursa ve 142 konut satışı ile Yalova izledi.

Nisan ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 533 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 395 konut ile Suudi Arabistan, 332 konut ile İran, 202 konut ile Kuveyt ve Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.

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