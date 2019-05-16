Erdoğan'ın imzasıyla 4 kritik atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ( BDDK),Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yönelik atama kararları yer aldı.



Mehmet Ali Akben

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, BDDK Başkanlığına Mehmet Ali Akben, TMO Genel Müdür Yardımcılığına da Ümit Orhan’ın atanmasına karar verildi.

Ümit Orhan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında açık bulunan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına Hakkı Tok atanırken, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Akif Akgül’ün ise görevinden alınmasına karar verildi.

Hakkı Tok

Akif Akgül