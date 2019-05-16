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Ekonomi Erdoğanın imzasıyla 4 kritik atama
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

BDDK ve TMO'da kritik atamalar

Erdoğan'ın imzasıyla 4 kritik atama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararname ile 4 kritik göreve atamalar gerçekleştirildi. Yapılan atamalar kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığına Mehmet Ali Akben, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür Yardımcılığına ise Ümit Orhan getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ( BDDK),Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yönelik atama kararları yer aldı.

Mehmet Ali Akben

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, BDDK Başkanlığına Mehmet Ali Akben, TMO Genel Müdür Yardımcılığına da Ümit Orhan’ın atanmasına karar verildi.

Ümit Orhan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında açık bulunan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına Hakkı Tok atanırken, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Akif Akgül’ün ise görevinden alınmasına karar verildi.

Hakkı Tok

Akif Akgül

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