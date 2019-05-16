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Ekonomi Savaş Huaweiye sıçradı
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İŞ DÜNYASI

Trump yönetimi Huawei'ye sert yaptırımlar getirdi

Savaş Huawei'ye sıçradı

ABD ile Çin arasında yeniden alevlenen ticaret savaşı gerilimi Trump yönetiminin son adımı ile tırmanışa geçecek. Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'ye sert yaptırımlar getiren Trump yönetimi, alınan karar çerçevesinde hükümet onay vermeden, Huawei'nin ABD şirketlerinden parça ve teknoloji almasını da yasakladı.

Haber Merkezi Reuters
Trump yönetimi Huawei'ye sert yaptırımlar getirdi.
Trump yönetimi Huawei'ye sert yaptırımlar getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'ye sert yaptırımlar getirdi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin yakında daha fazla görüşme için Çin'i ziyaret edeceğini söylerken, ABD'nin bu adımı ABD-Çin ticaret anlaşmazlığında yeni bir tırmanmaya yol açabilir.

HÜKÜMET ONAY VERMEDEN ALMAK YASAK

ABD Ticaret Bakanlığı Huawei ve 70 bağlı ortaklığını kara listeye eklediğini açıkladı. Bu kararla hükümet onay vermeden, Huawei'nin ABD şirketlerinden parça ve teknoloji almasını yasaklanıyor.

TRUMP DESTEKLİYOR

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Trump'ın "Amerikan teknolojisinin ABD'nin ulusal güvenliğine veya dış politika çıkarlarına zarar verme potansiyeli olan yabancı şirketler tarafından kullanımının engelleyecek" kararı desteklediğini belirtti.

  • Bu kararın öncesinde Trump ABD'li şirketlerin ulusal güvenlik riski oluşturan şirketler tarafından üretilen telekomünikasyon ekipmanlarını kullanmalarını yasaklayan başkanlık kararnamesini imzaladı.

LOBİ FAALİYETLERİ YÜRÜTÜLDÜ

Başkanlık kararnamesinde herhangi bir ülke veya şirket ismi verilmemesine rağmen, ABD yetkilileri daha önce Huawei'yi bir "tehdit" olarak nitelendirdiler ve müttefiklerinin yeni nesil 5G ağlarında Huawei ağ ekipmanlarını kullanmamaları için lobi faaliyeti yürüttüler.

Ürünlerinin güvenlik tehdidi oluşturduğunu reddeden Huawei, "ABD hükümetiyle görüşemeye hazır ve istekli olduğunu ve ürün güvenliğini sağlamak için etkili önlemler ortaya koyduğunu" belirtti.

Geçen hafta Washington'da Çinli yetkililerle iki gün süren üst düzey görüşmeleri yapıcı olarak nitelendiren Mnuchin "Bu görüşmelere devam etmek için yakın gelecekte Beijing'e gitmeyi bekliyorum. Yapılacak çok iş var" dedi.

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