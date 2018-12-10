Ekonomi Bakan Albayrak Kamu borç yükü tarihin en düşük seviyesinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2019 yılı bütçesi Meclis'te... Maliye Bakanı Berat Albayrak bütçe sunumu yaptı

Bakan Albayrak: Kamu borç yükü tarihin en düşük seviyesinde

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın ilk gün görüşmeleri başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBMM Genel Kurulu'nda, finansal istikrarı desteklemek amacıyla gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı. Albayrak,"Kamu borç yükü tarihin en düşük seviyesinde" açıklamasında bulundu.

Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Meclis Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Meclis Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Toplantıda bugün, daha önce alınan karar gereğince, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın ilk gün görüşmeleri gerçekleştirildi.

AA
Bütçe görüşmeleri, aralıksız 12 gün sürecek, 21 Aralık'ta sona erecek. 2019 yılı bütçesini Genel Kıurul'da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sunuyor.

Bakan Albayrak'ın konuşmasında öne çıkan açıklamalar şöyle:

"Ekonomik aktivitedeki göreceli ivme kaybı ülkelerdeki büyüme kaybından kaynaklanmıştır.

- ABD ekonomisinin 2019'da yüzde 2,5 büyümesi bekleniyor.

- Çin daha ılımlı büyüme performansı gösterecek.

- Gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımları devam edecek.

- Finansal istikrarı desteklemek amacıyla gerekli tedbirler alındı.

- Yılın üçüncü çeyreğinde iç talep ivme kaybetti.

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- Sıkı para ve maliye politikasıyla ekonomide dengelenme politikası sürdürülecek.

- Dengelenme süreci enflasyon göstergelerinde de etkisini sürdürecek.

- Mayıs 2018'ten itibaren cari dengede iyileşme yaşandığını görüyoruz.

- 2018'de cari açığın 36 milyar doların altında olmasını öngörüyorum.

- Kamu borç yükü tarihin en düşük seviyesinde.

"Personel giderleri yüzde 35 artacak"

Personel ücretlerine 2019 yılı içerisinde yansıtılacak olan enflasyon farkı ödemeleri ile 2018 yılında kadroya geçen taşeron işçilerin ücret ödemeleri nedeniyle personel giderleri yüzde 35,6 artarak 216 milyar 570 milyon liradan 293 milyar 678 milyon liraya yükselmiştir.

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"En yüksek pay eğitime"

Bütçede en yüksek payı eğitime verdik. Bütçe giderlerinin yüzde 17'si eğitime ayırıyoruz.

Tasarruf bütçesi

2019 bütçesi YEP'teki dengelenme sürecinin en temel destekleyicisi olacak. Bütçenin en önemli özelliklerinden biri tasarruf bütçesi olması.

Bireysel Emeklilik Sistemi

- Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) katılımcı sayısı 7 milyon kişiye, fon tutarı 87 milyar TL'ye yaklaştı.

- 2019'da bütçeden yatırımlar için 65,1 milyar lira, reel kesim destekleri için 32,8 milyar lira kaynak ayırıyoruz.

- Kısa süre içinde altına dayalı tahvil ihracatı olacak.

Tek Hazine Kurumlar Hesabı

Önümüzdeki dönemde adım adım kurumların sayısının artması ile birlikte kapsamı genişletilecek olan Tek Hazine Kurumlar Hesabı ile kamu nakit kaynakları Hazine tarafından tek bir hesapta izlenerek yaklaşık 40 milyar liralık kamu kaynağı tek hesap üzerinden çok daha etkin ve verimli şekilde yönetilecektir. Tek elde toplanacak nakit rezervinin en uygun finansal araçlarla nemalandırılması sayesinde yıllık 3-4 milyar lira asgari tasarruf elde edilecektir.

- Vergilendirmede muhtemel risk alanları tespit edilecek.

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