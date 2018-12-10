'Motor sistemlerinde özgün ürünlerimizi göreceksiniz'

Teknoloji alanlarındaki çalışmaların sonucunda Türkiye, dünyada ABD, Rusya ve Çin’den sonra 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek alt yapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alacak.

Savunma sanayisinde yerlilik payı artarken, en kritik konuların başında gelen motor sistemlerinin geliştirilmesine ilişkin Savunma Sanayii Başkanı Demir'den önemli açıklamalar geldi.

Boeing Türkiye Teknoloji Günü - Mühendislik ve Teknoloji Merkezi Açılış Töreni’nde konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün açılışını yaptığımız merkezde, Boeing’in birçok programına destek vermek üzere, mühendislik faaliyetleri ve teknolojik araştırmalar gerçekleştirilecek.

Bu tür merkezlerin ileride yüzlerce mühendisle, onlarca proje ile yoğun çalışan merkezlere dönüştüğüne şahit olacağız. Bu merkezde, iyi eğitim almış yetenekli Türk mühendislerimizin, bir kez daha Dünya standartlarında işler çıkartabileceğine eminim. pic.twitter.com/Pu5KW5b7O0 — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) 10 Aralık 2018

Bu tür merkezlerin ileride yüzlerce mühendisle, onlarca proje ile yoğun çalışan merkezlere dönüştüğüne şahit olacağız. Bu merkezde, iyi eğitim almış yetenekli Türk mühendislerimizin, bir kez daha Dünya standartlarında işler çıkartabileceğine eminim.

SSB olarak biz de platform geliştirme, uçuş bilimleri, malzeme teknolojileri, mekanik ve aviyonik sistemler tasarlanması konularında, öncü projeler de yürütüyoruz. Uçak, helikopter, motor, insansız hava araçları, görev sistemleri geliştirme projelerimiz var.

Önümüzdeki yıllarda, Türkiye’nin alt sistemlerde, motor sistemlerinde kendi özgün ürünlerini geliştirmeye başladığını ve mevcut sistemleri ileriye götürdüğünü de göreceksiniz.”

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Milli Muharip Uçak projesi

Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030’lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek yurt içi imkân ve kabiliyetler ile tasarlanan modern uçakların üretilmesi amaçlanmaktadır.

Proje’de yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dâhili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu vb. teknoloji alanlarındaki çalışmaların sonucunda Türkiye, dünyada ABD, Rusya ve Çin’den sonra 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek alt yapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alacaktır.

MMU'nun, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girmesi planlanan F-35A uçakları ile birlikte görev yapması ve üretilecek uçakların 2070’lere kadar Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alması öngörülmektedir.

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