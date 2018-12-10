Ekonomi Türkiye ekonomisi yüzde 16 büyüdü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Büyüme rakamları açıklandı: Türkiye ekonomisi yüzde 1.6 büyüdü

Türkiye ekonomisi yüzde 1.6 büyüdü

Türkiye ekonomisi 2018 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 1.6 büyüdü. Büyüme rakamları yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3, ikinci çeyreğinde ise yüzde 5,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

AA Yeni Şafak
TÜİK, 2018 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı.
TÜİK, 2018 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisine ilişkin 2018 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı.

  • Buna göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla üçüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2018 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,6 arttı.

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 21,8 artarak 1 trilyon 13 milyar 453 milyon TL oldu.

Gayrisafi Yurt İçi Hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2018 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 1, sanayi sektörü yüzde 0,3 artarken inşaat sektörü yüzde 5,3 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 4,5 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2018 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,1 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 azaldı.

Hanehalklarının ve HHKOK'ların toplam nihai tüketim harcamaları yüzde 1,1 arttı

Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 1,1 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 7,5 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 3,8 azaldı.

Mal ve hizmet ihracatı yüzde 13,6 arttı, mal ve hizmet ithalatı ise yüzde 16,7 azaldı

Mal ve hizmet ihracatı, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 13,6 artarken ithalatı ise yüzde 16,7 azaldı.

REKLAM

İşgücü ödemeleri yüzde 19,4 arttı

İşgücü ödemeleri, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 19,4 artarken, net işletme artığı/karma gelir de yüzde 22,2 arttı.

İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı yüzde 31,6 oldu

İşgücü ödemelerinin cari Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 32,5 iken bu oran 2018 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 31,6 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 52'den yüzde 51,8 'e düştü.

Beklenti yüzde 1.7 seviyesindeydi

  • AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan 15 ekonomistin yılın 3. çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 1,7 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistlerin 3. çeyrek büyüme beklentileri en yüksek yüzde 3, en düşük ise yüzde 0,5 oldu.

Ekonomistlerin 2018 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,1 olarak gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin 2018 yılı büyüme beklentisi en yüksek yüzde 4,1, en düşük yüzde 2,2 oldu.

Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3, ikinci çeyreğinde ise yüzde 5,2 büyümüştü.

Otel yatırımları patlayacak
EKONOMİ
Otel yatırımları patlayacak

Yerli yazılım 20 ülkede
EKONOMİ
Yerli yazılım 20 ülkede

Resmi Gazete'de yayımlandı: Poşetler ücretli oldu
EKONOMİ
Resmi Gazete'de yayımlandı: Poşetler ücretli oldu

/**/
Avrupa medyası şimdi de yayınlasın

Avrupa medyası şimdi de yayınlasın

Erdoğan'dan Gezi'yi canlı yayınlayıp Paris'i görmeyenlere tepki.
15 Temmuz şehidinin kanı yerde kalmadı

15 Temmuz şehidinin kanı yerde kalmadı

Yeni Şafak Foto Muhabiri Mustafa Cambaz'ın katillerine ceza yağdı.
Suudiler kese kağıdıyla bile savaşamaz

Suudiler kese kağıdıyla bile savaşamaz

ABD'li Senatör: Biz olmasak bir haftada Farsça konuşurlar.
Yargıya gidemeyecekler

Yargıya gidemeyecekler

Sözleşmelerindeki 'uçak' maddesi de otobüs kararını etkilemiyor.
18. sırada bitirebilir

18. sırada bitirebilir

​Fernabahçe taraftarını kahreden hesap kitap.
Kamu borcunu erittik

Kamu borcunu erittik

Bakan Albayrak 2019 bütçesini açıkladı.
İlginç sınır: Tel yok kapı var

İlginç sınır: Tel yok kapı var

Bu kasaba dünyanın birçok yerinden farklı.
30 metrelik kebap dünya rekoru kırdı

30 metrelik kebap dünya rekoru kırdı

​Hasan Usta'nın sıra dışı dürümü ilgi gördü.

Macron uyandı:Sosyal medya zehir

Macron uyandı:Sosyal medya zehir

Göstericilerin örgütlendiği mecralara ateş püskürdü.

Avrupa Baharı

Avrupa Baharı

Facebook, Gezi'de izin verdiği paylaşımları Paris'te engelliyor.
Türkiye silah satışında atağa geçti

Türkiye silah satışında atağa geçti

​Uluslararası kuruluş açıkladı: 2017'de yüzde 24 arttı.
İzmir'de grev: Hayat durdu

İzmir'de grev: Hayat durdu

​İstedikleri zammı alamayan İZBAN çalışanları grevde.
FETÖ'den gözaltında

FETÖ'den gözaltında

​Tarihçi yazar Talha Uğurluel adliyeye sevk edildi.
Eserinizle gurur duyun

Eserinizle gurur duyun

​F.Bahçeli eski yöneticiden Ali Koç'a tepki.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.