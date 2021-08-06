Bakan Bilgin duyurdu: Prim borçları 4 ay ertelenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, orman yangınlarından etkilenen sosyal güvenlik prim borçlarının 4 ay erteleneceğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, orman yangınlarından etkilenen sosyal güvenlik prim borçlarının 4 ay erteleneceğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
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