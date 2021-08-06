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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan yangınlarla ilgili son durumu anlattı: Görevli olmayanlar bölgeye giremeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin birçok bölgesinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaşan Erdoğan, "Yangın mahaline görevli olmayanlar artık kesinlikle alınmayacaktır" dedi. Muhalefetin yalan siyasetine sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kılıçdaroğlu'nun yalandan başka sıfatı yoktur. Muhalefet yardım etmeyi düşüneceğine yangına nasıl körükle gideriz diye hareket ediyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan yangınlarla ilgili son durumu anlattı: Görevli olmayanlar bölgeye giremeyecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

44 ildeki 208 yangından 196'sı kontrol altında. orman yangınlarıyla mücadele için tüm ekipleri seferber ettik.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev kardeşimiz 600'ü aşkın yetişmiş itfaiyeci gönderdi. Bunu artırabileceklerini ilettiler. İsabetli olur dedim. Büyük ihtimalle bugün gelecekler.

Gece söndürme kabiliyeti olan 5 tane helikopter var. 24 saat çalışacaklar. Havada durma süreçleri de yüksek. An itibariyle 56 helikopter yangın söndürme faaliyetlerine müdahale ediyor. Şu anda 16 amfibi uçak çalışmalara devam ediyor.

Görevli olmayanlar yangın bölgesine alınmayacak

Yangın mahaline görevli olmayanlar artık kesinlikle alınmayacaktır. Başımıza başka sıkıntılar, yaralanmalar ve buna benzer konular Gelebilir. Onun için de onları oraya almayacağız.

Kılıçdaroğlu'na tepki

Yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılamaz. Kılıçdaroğlu'nun yalandan başka sıfatı yoktur. muhalefet yardım etmeyi düşüneceğine yangına nasıl körükle gideriz diye hareket ediyorlar.

Yıl bitmeden her vatandaşımız adına 3 fidan dikeceğiz. Toplamda 252 milyon fidan toprakla buluşacak.

Help Turkey paylaşımlarına tepki

Help Turkey kampanyasına karşı söyleyeceğimiz tek şey güçlü Türkiye. Dezenformasyonla törer estirme kampanyası içindeler. Fazla dayanamadılar, kısa süre içinde sildiler. Yalan terörü estirenlere prim vermeyeceğiz


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