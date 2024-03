Bakan Işıkhan duyurdu: 1 ayda 45 bin kadını işe yerleştirdik

“Projemizi doğudan batıya, güneyden kuzeye her il ve bölgemizde anlatmak üzere yola çıktık. Projemizi başlattığımız 9 Şubat'tan bu yana yaklaşık 1 ayda 45 bin kadını işe yerleştirdik. İnşallah bu rakam, her geçen gün katlanarak artacak. Biz biliyoruz ki geleceğin güçlü Türkiye'sine giden yol, kadın erkek her bir insanımızın sosyal ve ekonomik kalkınma sürecinde imkanı ölçüsünde yer aldığı topyekun bir seferberlik şuurundan geçmektedir. Nüfusumuzun yaklaşık yarısını oluşturan kadınların gücü olmadan sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşmamız mümkün değildir”