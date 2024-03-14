Bakan Işıkhan duyurdu: 1 ayda 45 bin kadını işe yerleştirdik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ‘Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları Kadın İstihdam Sistemi İş-Pozitif Tanıtım Programı ve İstihdam Fuarı'na katıldı. Sincan Belediyesi Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen program çerçevesinde kadınların iş gücüne katılımının ve girişimciliğinin çeşitli hibe, teşvik, kredi ve muafiyetler aracılığıyla desteklenerek arttırılması ve bu yolla kadın istihdamının genişletilmesi hedeflendi.
“Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izinde kadın istihdamı için bir projeyi daha hayata geçirmiş bulunuyoruz”
“9 Şubat'tan bu yana yaklaşık 1 ayda 45 bin kadını işe yerleştirdik”
“21 yılda İŞKUR'un programlarından yararlanan 5 milyon kişinin 2 buçuk milyonu kadın”
Eğitimli ve nitelikli iş gücü hedefiyle 2023 yılı içerisinde 27 binin üzerinde kadını kurs ve programlardan yararlandırdıklarını sözlerine ekleyen Işıkhan, bu kapsamda yine 2023 yılı boyunca Türkiye genelinde 877 bine yakın kadına danışmanlık hizmeti verildiğini aktardı. Bakanlık olarak sahip oldukları tüm imkanları seferber ederek Türkiye'nin istikbali için katma değer oluşturmaya çalıştıklarını ve İş Pozitif Projesi'nin de bu anlayışla hazırlanan bir proje olduğuna dikkati çeken Işıkhan, projenin istihdama yönelik eğitim veren ve çeşitli kurslar düzenleyen, işgücü ihtiyacı olan ve istihdam oluşturma potansiyeline sahip aktörlerin çevrimiçi olarak bir araya gelebileceği bir iş birliği sistemi olduğunu kaydetti.