Bakan Işıkhan duyurdu: 1 ayda 45 bin kadını işe yerleştirdik

“Son 21 yılda ülkemizin gerçekleştirdiği kalkınma ve ilerleme hamlesinde de kadınlar emeği, çabası ve gayreti ile aktif rol oynamıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan Hanımefendi, kadınların sosyal, ekonomik ve hukuki mücadelesine öncülük etmiş ve bu alanda Türkiye'ye küresel bir vizyon kazandırmışlardır. Bizler de onların izinde yeni yüzyıla mührünü vuracak yeni bir kadın istihdam seferberliği için ilk adım olarak gördüğümüz önemli bir projeyi daha hayata geçirmiş bulunuyoruz”