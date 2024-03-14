Bakan Bolat: AB üyeliği konusunda Almanya ile yakın temas halindeyiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat , yurt içinde ve dışındaki temaslarına bu kez Almanya ile devam etti.





Bakan Bolat, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Berlin şubesinin düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, Almanya’da Türk toplumuyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.





Bolat, burada yaptığı konuşmada Avrupa Birliği (AB) ile Gümrük Birliği'nin yenilenmesine yönelik bir hafta sonra AB Konseyi'nden çıkacak kararın muhtemelen Türkiye AB ilişkilerinde yeni bir yakınlaşmayı başlatabileceğini söyledi.





"Almanya'da yaşayan 3,5 milyon Türkiye kökenli insan var"





Almanya'da yaşayan 3,5 milyon Türkiye kökenli insanın bu iki büyük ülke arasında bir köprü oluşturarak önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:





Sizlerin Türkiye sevgisi ve Türkiye’ye yaptığınız yatırımlar, destekler bizim her zaman şükranla andığımız katkılardır. Allah hepinizden razı olsun. Hiç unutmuyorum. 2002’lere kadar Almanya’dan yıllık 5 milyar dolarlık işçi dövizleri Türkiye’nin ödemeler dengesine çok önemli katkı yapıyordu.









"Almanya her yönüyle çok önemli"





Bolat, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile 2023 yılı ticaret hacminin 211 milyar dolara ulaştığını dile getirerek, "Bu nedenle Türkiye AB ilişkileri çok önemli. Ama Avrupa’nın da merkezi Almanya her yönüyle çok önemli. Ekonomisi, finans gücü, ticareti, yatırımları, turizmi ve hizmetler sektörü Türkiye ekonomisi için büyük önem taşıyor." diye konuştu.





"Türkiye’den Avrupa’ya mal tedarikinde herhangi bir kopma olmadı"





Türkiye’nin "Gümrük Birliği ile AB’nin ekonomik olarak üyesi" olduğunun altını çizen Bolat, koronavirüs salgınında ve Ukrayna-Rusya savaşı sonrasında küresel tedarik zincirinde bozulmalara rağmen Türkiye’den Avrupa’ya mal tedarikinde herhangi bir kopma olmadığını vurguladı.





Birlik ve beraberlik içinde çalışmaya vurgu





Türk toplumuna Türkiye’nin sanayi, turizm ve savunma sektörlerinde ulaştığını başarıları anlatan Bolat, "Ne kadar birlik ve beraberlik içinde olur ve çok çalışır üretirsek, dünyada rekabetçi bir şekilde üretip ihraç edersek, hem döviz sorunu çekmeyiz ve hem de dünyada gücümüz etkimiz artar." ifadelerini kullandı.





"AB üyeliği konusunda Almanya ile yakın temastayız"





Bolat, Türkiye’nin AB’ye üyeliği konusunda "kilidi çözmek" noktasında Almanya ile yakın temas içinde olduklarını dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:





Gümrük Birliği'nin modernleştirilmesi ve hizmetler sektörünü de kapsama alması konusunda AB ile masaya oturmak istiyoruz. Bu noktada bir hafta sonra AB Konseyinden çıkacak karar, muhtemelen Türkiye AB ilişkilerinde yeni bir yakınlaşmayı başlatabilir.





"Ukrayna-Rusya savaşı Türkiye’nin tedarik zincirindeki önemini ortaya koydu"





Koronavirüs salgını ve Ukrayna-Rusya savaşının AB için Türkiye’nin tedarik zincirindeki önemini ortaya koyduğunu vurgulayan Bolat, şöyle dedi:





Türkiye güvenlikçi tedarikçi ve üretim ülkesi olduğunu gösterdi. Almanya ve Alman iş dünyası bunu anladı. Son aylarda Türkiye’ye çok geliyor ve yatırımlar konuşuyorlar. Bu noktada inşallah sizlerin desteği ve yardımıyla ülkemize daha fazla ticaret ve yatırım çekeceğiz.











