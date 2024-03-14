Bakan Bolat'tan Almanya çıkarması: 60 milyar dolarlık hedef konuldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Almanya'da Orta Ölçekli İşletmelerin Geleceği etkinliğine katıldı, Türk ve Alman iş insanlarıyla bir araya geldi ve Berlin Türk İş Dünyası STK temsilcileri ile görüştü.





Bakan Bolat, Almanya ziyaretine Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek başladı. Bolat, “Almanya ziyaretimiz kapsamında Berlin Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek, Büyükelçimiz ve Büyükelçilik mensupları ile bir araya geldik. Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız ve elçiliğimizin çalışmaları hakkında bilgi aldık. Berlin Büyükelçimiz Sayın Ahmet Başar Şen'e ve Büyükelçilik mensuplarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.





Bakan Bolat daha sonra Orta Ölçekli İşletmelerin Geleceği etkinliğine katıldı. Etkinliğe ilişkin açıklama yapan Bolat, “Almanya'da BVMW ‘Zukunftstag Mittelstand' (Orta Ölçekli İşletmelerin Geleceği) etkinliğine katılım sağladık. Güncel olarak 3.5 Milyon Türk'ün yaşadığı Almanya ile kültürel ve tarihsel olarak her zaman yakın bir ilişki içerisinde olduk hem ticari hem de stratejik ortaklığımız ise gün geçtikçe ilerledi. Almanya'nın gelişmiş endüstrisinin yanında Türkiye'nin yükselen ekonomisi ve iş gücü, Türk ve Alman işletmelerinin önümüzdeki yıllarda atılımlarını büyütmesinde ve küresel pazarlarda artıracakları payları ülke ekonomilerine kazandırmalarında önemli bir rol oynayacaktır. Bu kapsamda gerçekleştirilecek çalışmalar ve atılacak adımlar üzerine fikir alışverişinde bulunduğumuz değerli bir toplantı gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.





TÜRK VE ALMAN İŞ İNSANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ





Bakan Bolat, ardından Berlin'de Türk ve Alman iş insanlarıyla bir araya geldi. Toplantıya ilişkin açıklama yapan Bolat, “Almanya'nın başkenti Berlin'de Türk ve Alman iş insanları ile bir araya gelerek yuvarlak masa toplantımızı gerçekleştirdik. Ülkemizdeki Alman sermayeli şirketlerin sayısı 8 bini aşmış durumda, bu da yaklaşık olarak yabancı şirketlerin yüzde 10'una denk geliyor. Türk iş insanlarının Almanya'daki yatırımları ise 2.9 milyar doları aştı. Bu bilgiler ışığında, hali hazırda çok iyi seviyelerde olan ticari ilişkilerimizi daha da ileri taşımaktaki niyetimizi ifade ettik. Avrupa Birliği ile olan ticaretimizdeki en önemli partnerimiz olan Almanya ile 2023 yılında yaklaşık 50 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştık ve önümüzdeki dönem için ise 60 milyar doları hedef olarak belirledik. Toplantı vesilesiyle hedefimize ulaşmak için yapılabilecekler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Toplantıya katılım sağlayan iki ülkenin değerli iş insanlarına teşekkür ederim” dedi.





TÜRK ALMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİMİ VE ÜYELERİ İLE GÖRÜŞTÜ





Bolat, iş insanlarıyla bir araya geldikten sonra Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi ve üyeleriyle görüşme gerçekleştirdi. Bolat, görüşmeye ilişkin açıklamasında, “Almanya ziyaretimiz kapsamında Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi ve Üyeleri ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ticari süreçlere dair istişarelerde bulunduk. Teknoloji, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında iş birliklerimizi güçlendirmek ve yeni ortak projeler hayata geçirmekteki isteğimizi dile getirerek, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmanın ve karşılıklı yatırımların önünü açacak yeni stratejik adımların önemini vurguladık. Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Eskiyapan ve üyelerine sıcak ev sahiplikleri için teşekkür ederim” dedi.





BERLİN TÜRK İŞ DÜNYASI STK TEMSİLCİLERİ İLE GÖRÜŞTÜ





Bakan Bolat, son olarak Berlin MÜSİAD'ın koordinasyonunda yatırımcılar, iş insanları ve Berlin Türk İş Dünyası STK temsilcileri ile bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Bolat, şu ifadelere yer verdi:





“2023 yılında Avrupa Birliği ile olan ticaret hacmimiz 211 Milyar Dolara ulaşmış olup, bunun 50 Milyar Dolarlık kısmı AB'deki en büyük ticaret ortağımız Almanya ile gerçekleşmiştir. 2023 yılında toplam ihracatımız olan 255,5 Milyar Doların 105 Milyar Doları AB ülkelerine gerçekleştirilmiş, ülkemizdeki doğrudan yatırımların yüzde 65'i de AB menşeilidir. Türkiye güçlü ekonomisi, stratejik konumu, genç nüfusu ve yatırım için olması gereken istikrarlı büyüme grafiği ile birlikte, önümüzdeki dönemde artan bir ivme ile bu ticaret hacimlerini daha da yukarıları taşımaya 2023 Türkiye Yüzyılı hedefleri arasına almış bulunmaktadır. Bu hedefler doğrultusunda burada bulunan iş insanlarımız, yatırımcılarımız ve STK temsilcilerimizle yapacağımız istişarelerin, oluşturacağımız yol haritalarımızın ülke ekonomimize katkısının çok önemli olacağına inancım tamdır. Bu önemli çıktıları elde ettiğimiz toplantıya vesile olan Berlin MÜSİAD Başkanı Fikret Doğan, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve katılım gösteren kıymetli iş insanlarımıza teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim”











