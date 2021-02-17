Bakan Pekcan: İstenmeyen mesajlar ve aramalar için 2 milyonun üzerinde vatandaşımız İYS'ye girerek onaylarını kontrol etti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamalarından satır başlıkları;
2 milyonun üzerinde vatandaşımız İYS'ye girerek onaylarını kontrol etti, 32,2 milyon ret ve 300 bine yakın onay işlemi gerçekleşti.
Ayrıntılar geliyor...
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamalarından satır başlıkları;
2 milyonun üzerinde vatandaşımız İYS'ye girerek onaylarını kontrol etti, 32,2 milyon ret ve 300 bine yakın onay işlemi gerçekleşti.
Ayrıntılar geliyor...
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