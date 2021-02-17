Ekonomi Bakan Pekcan İstenmeyen mesajlar ve aramalar için 2 milyonun üzerinde vatandaşımız İYSye girerek onaylarını kontrol etti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Pekcan: İstenmeyen mesajlar ve aramalar için 2 milyonun üzerinde vatandaşımız İYS'ye girerek onaylarını kontrol etti

Ticaret Bakanı Pekcan, "2 milyonun üzerinde vatandaşımız İYS'ye girerek onaylarını kontrol etti, 32,2 milyon ret ve 300 bine yakın onay işlemi gerçekleşti" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

2 milyonun üzerinde vatandaşımız İYS'ye girerek onaylarını kontrol etti, 32,2 milyon ret ve 300 bine yakın onay işlemi gerçekleşti.

Ayrıntılar geliyor...

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