Ekonomi Elektronik İleti Yönetim Sistemi devrede İstenmeyen mesajlar ve aramalar için hayata geçirildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Elektronik İleti Yönetim Sistemi devrede: İstenmeyen mesajlar ve aramalar için hayata geçirildi

Ticaret Bakanlığı, istenmeyen SMS, e-posta ve sesli aramalarla ilgili rahatsızlıkları ortadan kaldıran Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'ni devreye soktuğunu açıkladı. Tüm ticari elektronik ileti onayları tek bir noktadan görülebilecek ve vatandaşlar reddetme hakkını buradan kullanabilecek.

Haber Merkezi DHA
İstenmeyen ticari SMS ve aramaları engelleyen sistem devreye alındı.
İstenmeyen ticari SMS ve aramaları engelleyen sistem devreye alındı.

Ticaret Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, tüketicilerin istenmeyen SMS, e-posta ve sesli aramalar gibi ticari elektronik iletilerle ilgili maruz kaldığı rahatsızlıkların ortadan kaldırılması amacıyla İYS'nin oluşturulduğu belirtildi.

Söz konusu sistem ile onaysız ticari elektronik iletilerin tüketicilere gönderilmeden engellenmesi ve istenmeyen mesaj trafiğinin azaltılmasının amaçlandığı belirtilerek, "İYS ile tüketicilerimiz verdiği tüm ticari elektronik ileti onaylarını tek bir noktadan görebilecek, kontrol edebilecek ve reddetme hakkını kullanabilecektir" denildi.

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İstenmeyen mesajları engellemenin en kolay yolu

Tüketiciler ileti tercihlerini değiştirebilecek

150 bin adedin üstünde ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılara mevcut onaylarını İYS'ye yüklemeleri için verilen sürenin de 31 Aralık 2020 tarihinde sona erdiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımız ticari elektronik iletilere ilişkin onaylarını bugünden itibaren 16 Şubat 2021 tarihine kadar e-Devlet üzerinden veya 'www.iys.org.tr' adresinden kontrol edebilecek ve onay tercihlerini değiştirebilecektir. 150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılara mevcut onaylarını İYS'ye yüklemeleri için verilen süre ise 31 Mayıs 2021 tarihinde sona erecektir.

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Tüketicilerimiz söz konusu onayları 1 Haziran 2021 - 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında kontrol edebilecektir. Belirlenen süreler içinde vatandaşlarımız tarafından ret hakkının kullanılmaması halinde, hizmet sağlayıcılar tarafından İYS'ye aktarılan veriler onaylı sayılacaktır. Söz konusu süreler mevcut onayların kontrolüne ilişkin olup, bu tarihlerden sonra da tüketicilerimiz diledikleri tarihte İYS üzerinden ticari elektronik ileti tercihlerini değiştirebilecektir."

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