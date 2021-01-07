İstenmeyen arama ve mesajlar e-devlet sayesinde tarihe karışıyor: İleti Yönetim Sistemi nasıl kullanılır?

Facebook, Google, Twitter ya da diğer birçok farklı uygulama hassas kullanıcı verilerini reklam amaçlı pazarlıyor. Bu noktada son kullanıcılar hiç tanımadığı numaralardan aranıyor ya da SMS ile çeşitli bilgilendirmelerle karşılaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, geliştirdiği yeni İleti Yönetim Sistemi ile birlikte e-Devlet'te bu tüm arama ya da gereksiz mesajları sınırlandırmayı sağlıyor.

İsteğiniz dışında işletmelerden arama, mesaj ya da e-Posta alıyor musunuz❓



İYS e-Devlet Kapısı’nda açıldı❗



Artık işletmelerden gelen tüm arama📞, mesaj📝 ya da e-Postalar📩 için onay/red işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. #DijitalTR



Hizmet için: https://t.co/V62G3CjmRG pic.twitter.com/cuF2cArDfh — CB Dijital Dönüşüm Ofisi (@dijital) January 7, 2021

İleti Yönetim Sistemi nedir?

İleti Yönetim Sistemi (İYS) ticari işletmelerden gelen arama, mesaj ya da e-postaları kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Yani arama, mesaj ya da e-posta göndermesini istemediğiniz şirketleri kara listeye ekleyebiliyorsunuz. Böylece tüm izinleri görüntüleyip ayrı ayrı iletişim onayı verip ya da onaylarınıkaldırabilirsiniz. Sonuç olarak eğer herhangi bir şirketin bilgilendirme ya da arama taleplerinin onayını kaldırdıysanızhiçbir şekilde elektronik ileti almıyorsunuz.

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İleti Yönetim Sistemi nasıl kullanılır? e-Devlet üzerinden Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi bölümüne girildiğinde gerekli düzenlemeler yapılabiliyor.

İşlem doğrudan e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Öncelikle bir iletişim adresi tanımlaması yapmanız şart. Bunun için telefonnumarası ya da e-posta adresiyle kayıt olabilirsiniz.

Sağ taraftaki kutucuklar sayesinde tüm onaylar düzenlenebiliyor.

Daha sonrasında 'Onayları Yönet' düğmesiyle onay verilen şirketleri görebilir ve sağ kısımdan onayları düzenleyebilirsiniz.