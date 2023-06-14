Bakan Şimşek'ten kritik görüşme: TÜSİAD yöneticileri ile bir araya gelecek

Memet Şimşek'in yeni kabinede yer alıp almayacağı siyasetin gündeminde. Cumhur İttifakı Meclis çoğunluğunu alırken, Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Yeni Kabine merak konusu olurken, eski AK Parti hükümetlerinde Başbakan Yardımcılığı, Maliye Bakanlığı gibi çok önemli görevlerde bulunmuş Mehmet Şimşek ismi gündeme geldi. Uluslararası piyasalarda önemli bir isim olan Mehmet Şimşek'in yeni programa destek verdiği bilinirken dün sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Peki, yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanı mı olacak? Mehmet Şimşek kimdir, siyasi kariyeri ve hakkındaki detaylar haberimizde.