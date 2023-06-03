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Ekonomi

Ekonominin başına Mehmet Şimşek geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan merakla beklenen yeni kabineyi duyurdu. Erdoğan'ın açıkladığı kabinedeki isimlerden en dikkat çekenlerden biri ise eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek oldu. Geçmiş dönemlerinde Devlet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı yapan Mehmet Şimşek, yeni Ekonomi Bakanı oldu.

22:32 . 3/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek

Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletvekillerinin yemin etmesinin ardından merakla beklenen yeni kabineyi açıkladı.

Erdoğan'ın açıkladığı kabinede ekonominin başına eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek getirildi.

23. Dönemde Gaziantep, 24. Dönemde Batman Milletvekili seçilen Mehmet Şimşek, 60. Hükümette Devlet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı, 61 ve 62. Hükümetlerde Maliye Bakanlığı görevlerinde bulundu ve 64 ve 65. Hükümette Başbakan Yardımcılığı yaptı.

Mehmet Şimşek kimdir?

Mehmet Şimşek, 1 Ocak 1967'de Batman'da doğdu. Baba adı Hasan, anne adı Mehdiye'dir.


Ekonomist olan Mehmet Şimşek, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını İngiltere'de University of Exeter'de tamamladı.

Ankara, İstanbul, New York ve Londra'da uluslararası kuruluşlarda ekonomist, stratejist ve yönetici olarak çalıştı. "Emerging Markets" dergisi tarafından 2013 yılında "Yükselen Avrupa'da Yılın Maliye Bakanı" seçildi, aynı yıl "Foreign Policy" dergisi tarafından da dünyanın en etkili 500 kişisinden biri olarak gösterildi.


23. Dönemde Gaziantep, 24. Dönemde Batman Milletvekili seçildi. 60. Hükümette Devlet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı, 61 ve 62. Hükümetlerde Maliye Bakanlığı görevlerinde bulundu. 64 ve 65. Hükümette Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı.


Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Şimşek, evli ve 3 çocuk babasıdır.

#Mehmet Şimşek
#Ekonomi Bakanı
#Yeni Kabine
39 dakika önce
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