14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta gerçekleştirilen seçimlerin ardından gözler kurulacak yeni kabineye çevrildi. Ekonomi alanında uzman olan kişilerden birisi olan Mehmet Şimşek de son dönemde adı sıkça anılan isimlerden birisi oldu. Mehmet Şimşek yeni kabinede olacak mı? sorusu da bu bağlamda merak edilip araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın önemli açıklamalarda bulundu.

MEHMET ŞİMŞEK YENİ KABİNEDE YER ALACAK MI?

Önümüzdeki günlerde kurulacak yeni kabine öncesi bazı isimlerin adı geçmeye başladı. Mehmet Şimşek de yeni kabinede adı geçen isimlerden birisi oldu. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kalın, “İsim kompozisyonu her şekilde olabilir. Yeni millette karşılığı olan, Türkiye Yüzyılı'na yakışır genç dinamik bir Kabine kuracağını Cumhurbaşkanımız söylemişti. Şimşek bu sürece makamdan ayrı her zaman destek vereceğini söyledi. Önümüzdeki günlerde daha da şekillenir. Kabine de olur olmaz ama Mehmet Bey bizim ekonomi politikalarımıza katkı vermeye devam edecek.” ifadelerine yer verdi.

ERDOĞAN, ŞİMŞEK İLE GÖRÜŞTÜ

Milletten 'Güven oyu' alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonrası süratla aksiyon almak için harekete geçti. Uluslararası piyasalarda kredisi yüksek bir isim olan Mehmet Şimşek ile ekonomide yol haritasını ve yeni ekibi görüştü.

AK PARTİ'DEN MEHMET ŞİMŞEK AÇIKLAMASI: TAKDİR CUMHURBAŞKANIMIZIN

Mehmet Şimşek Kabine'de olacak mı sorusunu yanıtlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Mehmet bey yakın bir arkadaşımız. O açıklamayı yaptığımız gün reddetti deniyordu biz o arada odamda kahve içiyorduk. Sonra açıklama yapalım dedik. Mehmet Bey partimizin içinde bir arkadaşımız. Bu sürece katkı vermek istiyor. Kabine konusu cumhurbaşkanımızın takdirindedir. Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşürken süreçlere katkı vermek için görüşüyorlar."

MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Şimşek 1 Ocak 1967’de Batman’da dünyaya geldi. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi iktisat bölümünden dönem ikincisi olarak mezun oldu. Aynı fakültede yaklaşık bir yıl araştırma görevlisi olarak çalıştı. Etibank bursu ile yüksek lisans eğitimi için Birleşik Krallığa bağlı olan İngiltere'ye gitti.

Yüksek lisansını Exeter Üniversitesi'nde tamamladı. İngiltere'de bulunduğu dönemde babası öldü. Finans ve ekonomi dalında yüksek lisans derecesini almaya hak kazandıktan sonra Türkiye'ye geri döndü. Mehmet Şimşek, 1998’de İstanbul'da tanıştığı, 1971 doğumlu Amerikalı finansçı Annalise Granwald ile 20 Ocak 1999’da Türkiye’de evlendi. 23 Temmuz 2009 tarihinde Annalise Granwald'dan boşandı. 9 ocak 2010 tarihinden beri Gaziantepli peyzaj mimarı Esra Kara ile evlidir ve ikiz kızları ve bir oğlu vardır. Üç abisi öğretmen emeklisi, bir diğer abisi mühendistir.







