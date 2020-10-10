Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Balıkesirde helal jelatin ve kolajen üretecek fabrika açılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Balıkesir'de helal jelatin ve kolajen üretecek fabrika açılıyor

Özellikle tatlıcılık sektörü ve kapsüllü ilaçlara kadar bir çok alanda aktif olarak kullanılan jelatin ve kolajenin Türkiye'de helal üretimi için harekete geçildi. Türkiye’nin ilk ve tek helal yaprak jelatin ve kolajen fabrikasına yaklaşık 50 milyon TL yatırım yapıldı. Fabrika küresel ve yerel ölçekte tüm üreticilerden farklı olarak kolajenin katma değerli türevlerine et ve süt ürünlerinden zirai uygulamalara kadar proteinin biyoaktif ürünlerini üretmeyi hedefliyor.

Haber Merkezi İHA
Bu yatırım, gıdanın önemli bir ham maddesinde ithalatçı konumdan ihracatçı konuma geçmesinde önemli bir adım olacak.
Bu yatırım, gıdanın önemli bir ham maddesinde ithalatçı konumdan ihracatçı konuma geçmesinde önemli bir adım olacak.

4 milyar dolar büyüklüğe sahip jelatin ve kolajen pazarında, Türkiye’de helal üretim için yeni ‘Biyoteknolojik’ yatırım yapılıyor. Gıdada özellikle şekerli ürünlerin ham maddesi olarak bilinen jelatin ve kolajenin yüzde 90’ı ihracata yönelik olacak.

Türkiye’nin ilk ve tek helal yaprak jelatin ve kolajen fabrikası Balıkesir Gönen’de yaklaşık 50 milyon TL yatırımla hayata geçirilecek.

Gelner Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Burak Uyguner, “Yeni yatırımımızın temel amacı deriyi daha iyi değerlendirmek ve Türkiye’nin ithal ettiği bir gıda ham maddesini ülkemizde üretmek. Daha da ötesi, ülkemizin bu alanda ihracatçı ülke konumunda olması için ter dökeceğiz.

Küresel ve yerel ölçekte tüm üreticilerden farklı olarak kolajenin katma değerli türevlerine et ve süt ürünlerinden zirai uygulamalara kadar proteinin biyoaktif ürünlerini üretmeyi hedefliyoruz. Ülkemizde bu alanda ciddi ithalat yapılıyor. Bu yatırımla bunun önüne geçmeyi hedefliyoruz” dedi.

'Nutella helal mi?' sorusuna cevap vermişlerdi: Nutella Türkiye üretim sertifikalarını açıkladı
EKONOMİ
'Nutella helal mi?' sorusuna cevap vermişlerdi: Nutella Türkiye üretim sertifikalarını açıkladı

Sektörün küresel büyüklüğü 4 milyar dolar

Gelner Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Uğur Başyiğit ise yaprak jelatin ve kolajen sektörünün küresel büyülüğünün 4 milyar dolar olduğuna vurgu yaparak, “Bu denli büyük bir pazarın ülkemizdeki hacmi ise 150 milyon dolar civarında. Bugüne kadar ithal edilen bir ham maddeyi ihraç etmeyi hedefliyoruz. Avrupa’ya, Amerika’ya, Rusya’ya, Güneydoğu Asya’ya ve Çin’e ihracat gerçekleştirmek istiyoruz. Gıda konusu oldukça hassas. Sağlık unsuru ilk sırada geliyor. Türkiye’de bu alandaki yatırımlar üreticileri izlenebilir, hijyenik ve kaliteli ham madde konusunda avantajlı kılıyor" dedi.

Yaprak jelatin ve kolajen üretiminde sadece sermayenin yeterli olmayacağını ifade eden Başyiğit, “Jelyap’ın bu konuda yıllara dayanan bir bilgi birikimi, bilimsel araştırmaları ve bir vizyonu var. Bu yüzden biyoteknolojik bir yatırım olarak adlandırdık. Sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik ve verimlilik temel üç prensibimiz. Ham madde olarak küresel bazda 4 milyar dolarlık bir büyüklük ama büyük resimde 20 milyar dolarlardan söz edebiliriz. Bu yatırım, ülkemizin gıdanın önemli bir ham maddesinde ithalatçı konumdan ihracatçı konuma geçmesinde önemli bir adım olacak" ifadelerini kullandı.

Gıdadaki hileye karşı ilginç çağrı: Maaşımızı devletten alalım
EKONOMİ
Gıdadaki hileye karşı ilginç çağrı: Maaşımızı devletten alalım
Abone Ol Google News
Yönetim gaddarca

Yönetim gaddarca

​Macron'un danışmanları bir bir istifa etti.
Trenler kafa kafaya çarpıştı

Trenler kafa kafaya çarpıştı

​Ankara'daki kazada iki kişi hayatını kaybetti.
Azerbaycan ordusu adım adım zafere ilerliyor: Ermenistan ordusu darmadağın

​Dışişleri Bakanlığı'ndan ateşkes açıklaması.

Cenazelerin ve esirlerin değişimi yapılacak.

Önceden tanesini 600 dolardan ithal ediyordu.

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

Kapya cinsi kırmızı biber bu yıl çiftçiyi üzdü.

Çıkın yoksa pişman olacaksınız!

Çıkın yoksa pişman olacaksınız!

​Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'a son uyarı.
Damadın<br> insanlıktan çıktığı an

Damadın
insanlıktan çıktığı an

​Kaynanasını 'virüs bulaştıracak' diye boğarak öldürmeye kalktı.

​Erol Bulut, Azerbaycan basınına açıkladı.
Taleplere yetişemiyorlar

Taleplere yetişemiyorlar

​Uzaktan eğitimle birlikte işleri 4 kat arttı.
Hasta yatağını<br> ateşe verdi

Hasta yatağını
ateşe verdi

​Ankara'da hastanede korkutan yangın.
Hatay'da<br>korkunç şüphe

Hatay'da
korkunç şüphe

​Bakan Pakdemirli'den 'sabotaj' iddialarına cevap.
Yerleşime de açılsın

Yerleşime de açılsın

​Yeni Şafak 46 yıl sonra açılan Maraş'ta halkın nabzını tuttu.
Şampiyonları yetiştireceğiz
Spor

Şampiyonları yetiştireceğiz

Ankara'nın Altındağ ilçesinde inşa edilecek 9 spor tesisinin temel atma törenine katılan Bakan Kasapoğlu, Türkiye’nin son 18 yılda her alanda zirveye oynadığını vurgulayarak, “Spordaki başarımız, uluslararası anlamda olimpiyatlarda, şampiyonalarda çok daha güçlü seviyelere gelecek” dedi.
Yargıtay'dan emsal karar: 'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü hakaret sayıldı
Gündem

Yargıtay'dan emsal karar: 'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü hakaret sayıldı

İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kızıyla birlikte gelen N.K.'nın, görevli doktor K.H.'ya 'Önce benim kızıma bakacaksın, benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözleri mahkeme tarafından hakaret sayıldı. Alınan kararın emsal nitelikle olduğu belirten Avukat Alperen Cihan Çetinkaya, "Bu cümle şeref ve saygınlığı rencide ediyor. Bu kararla birlikte vatandaşlar bu tarz sözleri artık bu kadar rahatlıkla sarf etmemeye başlayacaklardır" dedi.
Balıkesir'de helal jelatin ve kolajen üretecek fabrika açılıyor
Ekonomi

Balıkesir'de helal jelatin ve kolajen üretecek fabrika açılıyor

Özellikle tatlıcılık sektörü ve kapsüllü ilaçlara kadar bir çok alanda aktif olarak kullanılan jelatin ve kolajenin Türkiye'de helal üretimi için harekete geçildi. Türkiye’nin ilk ve tek helal yaprak jelatin ve kolajen fabrikasına yaklaşık 50 milyon TL yatırım yapıldı. Fabrika küresel ve yerel ölçekte tüm üreticilerden farklı olarak kolajenin katma değerli türevlerine et ve süt ürünlerinden zirai uygulamalara kadar proteinin biyoaktif ürünlerini üretmeyi hedefliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.