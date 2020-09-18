Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Nutella helal mi? sorusuna cevap vermişlerdi Nutella Türkiye üretim sertifikalarını açıkladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

'Nutella helal mi?' sorusuna cevap vermişlerdi: Nutella Türkiye üretim sertifikalarını açıkladı

'Nutella helal mi?' sorusuna cevap vermişlerdi: Nutella Türkiye üretim sertifikalarını açıkladı

Dünyaca tanınan çikolata firmalarından Nutella, ürünlerinin helal sertifikalı olup-olmadığı sorusuna cevap verdi. Sosyal medyada bir kişinin 'Nutella helal mi?' sorusuna, 'Hayır, helal değil' diyen firma, gelen tepkiler üzerine açıklama yapmıştı. Nutella Türkiye "Türkiye’de satılan Nutella Helal Serfitikalıdır" açıklamasının ardından bu kez üretim sertifikalarını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Ünlü çikolata markası Nutella’ya ABD’de twitter’dan sorulan "Ürünleriniz helal mi" sorusun üzerine Nutella’nın hesabından verilen "Hayır helal değil" yanıtının ardından firma ilk tweeti yalanlayarak özür dilerken, Türkiye Nutella dün konuyla ilgili "Türkiye’de satılan Nutella Helal Serfitikalıdır" açıklaması yapmıştı.

Nutella'nın resmi hesabından tweet: Helal değiliz
EKONOMİ
Nutella'nın resmi hesabından tweet: Helal değiliz

Şirketin Türkiye Ofisi bugün de üretim sertifikaları olan Helal Sertifikası, FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistem Sertifikası ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Sertifikası belgelerini açıkladı.

Helal sertifikası

“Nutella dahil olmak üzere tesislerimizde üretilen ürünlerimizin Helal Gıda Sertifikası bulunmaktadır. Helal gıda, İslami kurallara uygun olarak üretilen gıda anlamındadır. Haram olarak belirtilen ürünlerin harici tüm gıdalar helal olarak kabul edilmektedir. Domuz/domuz eti ve bunlardan üretilen ürünler; İslami usuller uyulmadan kesilen hayvan veya kesimden önce ölen hayvanlar; Etçil hayvanlar, avlanmış kuşlar ve dışarı kulağı olmayan kara hayvanları; Kan ve kandan yapılmış ürünler; Şarap, etil alkol ve ispirto, alkol ve tüm sarhoşluk veren maddeler ve söz konusu tarif edilen ürünlerin herhangi biriyle temas eden ürünler ayrıca kaynağı bilmediği için jelatin, gliserin, enzimler, hayvansal yağ ve proteinler şüpheli olarak tanımlanır. Nutella tanımlanan gıdalardan hiçbirini içermemektedir. Bu sebeple ürünümüz Helal Gıda sertifikasına sahiptir.”

Irkçı muhalefet lideri Salvini Türk fındığını hedef aldı: Nutella yemiyorum içinde Türk fındığı var
DÜNYA
Irkçı muhalefet lideri Salvini Türk fındığını hedef aldı: Nutella yemiyorum içinde Türk fındığı var
Abone Ol Google News
Finans dünyasınınkaranlık yüzü: BlackRock

Finans dünyasının
karanlık yüzü: BlackRock

Silah şirketlerini besleyip, DSÖ fonlarıyla günah çıkarıyor.
Salgın yeniden şiddetlendi

Salgın yeniden şiddetlendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İzmir'de çok önemli açıklama.
Pazartesi günü başlıyor

Pazartesi günü başlıyor

​Ehliyet ve kimlik kartında devrim gibi gelişme, ücretsiz olacak.
Yunanistan'dan<br>yeni tahrik

Yunanistan'dan
yeni tahrik

"Türkler bunu her gördüklerinde bizi hatırlayacak."
Odun mu olalım,<br>yoksa çiçek gibi mi olalım?

Odun mu olalım,
yoksa çiçek gibi mi olalım?

​Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai'den skandal savunma.

​20 milyar dolarlık tarihin en büyük projesi.

​Neftçi maçında, dikkatleri üstüne çekmişti.
Yolları <br>yeniden kesişti

Yolları
yeniden kesişti

Premier Lig devinde birlikte forma giyecekler.

'Yunanistan Türk ordusunun karşısına çıkamaz hale gelecek'

Yolcu otobüsü devrildi

Yolcu otobüsü devrildi

​Akasaray-Adana karayolunda feci kaza: 30 yaralı var.
Eminönü'nde dehşete<br>düşüren olay

Eminönü'nde dehşete
düşüren olay

Vatandaşlar görüp haber verdi, denizde ceset bulundu.

​Gine Başkanı Conde'nin 'bakana dayak' videosu diye servis edilmişti...
Eş zamanlı operasyon

Eş zamanlı operasyon

​Çok sayıda kişi gözaltına alındı, aramalar sürüyor.
Otomobil<br>ikiye bölündü

Otomobil
ikiye bölündü

Niğde'de korkunç kaza: Önce yayaya sonra elektrik direğine çarptı.
Kovid aşısı<br>Kasım'da geliyor

Kovid aşısı
Kasım'da geliyor

Aşılama Aralık ayı ile birlikte daha geniş kesimleri kapsayacak.
Şantaja boyun eğmeyeceğimizi anladılar

Şantaja boyun eğmeyeceğimizi anladılar

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'e ilişkin net mesaj verdi.
Bakanlıktan 'Halil Sezai' açıklaması: Toplum vicdanını yaraladı
Gündem

Bakanlıktan 'Halil Sezai' açıklaması: Toplum vicdanını yaraladı

Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu'nun İstanbul Tuzla'da kiraladığı villada film çekimine izin vermeyen yan komşusu 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'in evini basıp şiddet uyguladığı görüntüler büyük ses getirdi. Paracıkoğlu, "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Hakimlik, dosya kapsamındaki suç vasfının şüpheli lehine değişme ihtimalini dikkate alarak, şüphelinin "silahla tehdit" suçundan tutuklama talebini ise reddetti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şarkıcının darp ettiği Meriç'i ziyaret ettiğini duyurdu. Açıklamada yaşanan hadisenin toplum vicdanını yaraladığı belirtilerek, "Kendisinin talepleri dahilinde Bakanlığımız konuyu takip edecektir." denildi.
Sosyal medya fenomenlerinden Youtuber Meriç İzgi tutuklandı
Hayat

Sosyal medya fenomenlerinden Youtuber Meriç İzgi tutuklandı

Youtuber Meriç Ezgi, yasadışı yollardan sahiplendiği üçüncü maymuna da el konulduktan sonra tutuklandı. Maymun ise hayvanat bahçesi yetkililerine verildi.
Ehliyet ve kimlik kartında devrim gibi gelişme: Bakan Soylu açıkladı, pazartesi başlıyor
Gündem

Ehliyet ve kimlik kartında devrim gibi gelişme: Bakan Soylu açıkladı, pazartesi başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ''Pazartesiden itibaren, yeni tip sürücü belgeleri Türkiye genelinde Nüfus Müdürlükleri'nden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlayacaktır. Bu işlem için; sürücü belgesindeki bilgilerin yüklenmesi için herhangi bir ücret alınmayacak.'' açıklamasında bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.