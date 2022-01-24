​ Basınçlı sulama sayesinde yüzde 100 verim artışı

Tarım ve Orman Bakanlığı, su kaynaklarının verimli kullanılması için yeni ve modern birçok sulama yöntemini kullanıyor. Bu sayede Türkiye’de hem sulanan tarımsal alan miktarı artıyor hem de bu yeni sulama yöntemleri gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Türkiye’de, tüketilen suyun yüzde 77’si sulamada, geri kalan yüzde 23’ü ise içme-kullanma ve sanayide kullanılıyor. Çiftçilerin tarımsal üretimde suyu gelişigüzel ve bilinçsizce kullanmaları hem kendilerine hem kullandıkları toprak ve su kaynaklarına hem de ülkeye fayda yerine zarar veriyor. Bilinçsiz sulama sonucu verilen destek kapsamında kurulan sulama sistemleri neticesinde yüzde 40-50’ye varan oranda su tasarrufu, yüzde 20 ile yüzde 100 arasında fazla verim artışı, eğimli arazilerde yapılan sulama toprak erozyonunun önlemesi, yabancı ot gelişimi azalması ile de işçilik, gübre ve mücadele ilaçlarında tasarruf sağlanıyor.

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EN ÇOK SULAMA DESTEĞİ URFA’YA

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından modern basınçlı sulama sistemlerine destek veriliyor. 2007'den bugüne 5,7 milyon dekar alanda 58 bin 972 projeye 1,4 milyar TL hibe desteği sağlandı. 2021 yılında en çok 430 bin dekar alanda iki bin 574 projeye 98,5 milyon TL ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi ilk, 297 bin dekar alanda 2 bin 505 projeye 96,6 milyon TL ile destekle ise İç Anadolu ikinci sırada yer aldı. İller düzeyinde ise birinci Şanlıurfa oldu. Şanlurfa’da 218 bin dekar alanda bin 36 projeye 40,6 milyon TL destek sağlandı.

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Tasarruf için önemli

Tarım ve Orman Bakanlığı, bireysel sulama sistemlerine yüzde 50 hibe desteği sağlarken Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli yatırım ve işletme kredisi veriliyor. Modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması için, bu sistemleri kullananlara tarımsal desteklerde pozitif ayrımcılık yapılması hususu da değerlendiriliyor.