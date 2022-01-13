Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Çiftçiye ekstra girdi desteği sağlayabilme konusunda çalışıyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Çiftçiye ekstra girdi desteği sağlayabilme konusunda çalışıyoruz

Çiftçinin artan girdi maliyetleri nedeniyle yaşadığı zorluklar hakkında açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Gübre ve mazot fiyatlarının arttığının farkındayız. Bunlarla alakalı bütçemiz dışında neler yapabiliriz, kurumlarımız ve bakanlıklarımızla birlikte çalışıyoruz. Sizlere ekstra bir girdi desteği sağlayabilir miyiz, çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Çiftçiye ekstra girdi desteği sağlayabilme konusunda çalışıyoruz
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den üreticiye girdi desteği açıklaması.

Manisa programı kapsamında Kula'da bir büyükbaş hayvancılık işletmesini ziyaret eden Bakan Pakdemirli, Yunusemre Kültür Merkezi'nde muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu.

Buradaki konuşmasında dünyada kuraklık ve salgın nedeniyle gıda arzında yaşanan sorunlara dikkati çeken Pakdemirli, üretime sağladıkları desteklerle hiçbir vatandaşın boş raflarla karşı karşıya bırakılmadığını, kimsenin mağdur edilmediğini ifade etti.

Üreticiyi de tüm dünyada artan girdi maliyetlerine karşı korumak için çalışmalar yaptıklarını aktaran Pakdemirli, "İnşallah bu pandemiyle ilgili riskli unsurlar ortadan kalktığında hem enflasyonla hem de ürünlerle ilgili bir normalleşmeye gideceğimizi düşünüyorum." dedi.

Pakdemirli, Türkiye'deki bitkisel üretimin 2020'deki 128 milyon tonluk rekorun ardından geçen yıl kuraklığın etkisiyle 118 milyon tona gerilediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

  • "Pandeminin ve kuraklığın etkileri, dünya genelinde fiyatların dalgalanması... Bunların hepsinin piyasalara şu veya bu şekilde etkileri oldu. Tüm sektörleri etkileyen bir musibetin ortasında kaldı dünya. Biz ise bu dönemde üretici, besici ve çiftçiyi koruma gayreti içinde olduk. Allah’a şükür bugüne kadar çiftçimize hiçbir konuda zarar ettirmedik, bundan sonra da ettirmeyeceğiz, kar ettirmeye devam edeceğiz.

Bugün itibarıyla maliyetlerinizin çok arttığının farkındayız. Gübre ve mazot fiyatlarının arttığının farkındayız. Bunlarla alakalı bütçemiz dışında -bu sene inşallah 26 milyar liraya yaklaşan tarımsal destek bütçemiz var, neler yapabiliriz, bunlara ilgili kurumlarımız ve bakanlıklarımızla birlikte çalışıyoruz. Sizlere ekstra bir girdi desteği sağlayabilir miyiz, çalışıyoruz."

"Suya mücevher gibi davranmamız lazım"

Bakan Pakdemirli, tarımsal üretimde kuraklığın ve iklim değişikliğinin yönetilmesi gereken önemli bir alan olduğunu, suyun depolanması noktasında yatırımlara hız verildiğini kaydetti.

Bu konuda tarım sektörüne önemli görev düştüğüne işaret eden Pakdemirli, şöyle konuştu:

  • "Bundan sonra kuraklık yeni normalimiz. Yani bundan sonra yağışlarımız daha azalacak. Bunun da üstesinden gelebilmenin ana yolu daha fazla depolama. Baraj yapacaksınız, gölet yapacaksınız, sulama yapacaksınız. Tarlayı sularken vahşi sulama kullanıyorsan, bunu damlama sulamaya ya da daha ötesi yer altı sulamaya çevireceksin. Bizim bunları yapmamız lazım, çünkü bugün kullandığımız su, gelecekteki evlatlarımızın içme suyudur. Biz tarım sektörü olarak bu işin yüzde 70'ini kullanıyorsak o zaman bizim çok daha dikkatli bir şekilde suyu kullanmamız ve suya iyi davranmamız lazım. Suya mücevher gibi davranmamız lazım. Bir damla suyu tasarruf etmenin yolunu arıyor olmamız lazım."
  • Türkiye'nin yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen gıda ihracatını geçen yıl yüzde 20 arttırdığını, toplam tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ilk onda yer aldığını hatırlatan Pakdemirli, Türk çiftçisinin kıt kaynakları çok iyi kullanabildiğini ifade etti.

Muhtarlara pozitif gündem oluşturma çağrısı

Hayvan hastalıklarıyla mücadelenin devam ettiğini, brusella ve koyun keçi vebası hastalıklarıyla ilgili arilik çalışmalarını da başlattıklarını dile getiren Pakdemirli, bu hastalıklara karşı aşılama destekleriyle verim kayıplarının önüne geçmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Hükümetin yaptığı doğru işlerin halka anlatılması noktasında muhtarların desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bana göre Türkiye'de iki bakış açısı var. Bir bardaktaki su. Bardağın boş tarafına mı bakacağız dolu tarafına mı bakacağız ? Dolu tarafına bakıp vatandaşımızla ilgili pozitif gündem oluşturmamız lazım. Ben sanmıyorum ki hepiniz AK Parti'ye oy veriyorsunuz. Vermiyor olabilirsiniz. Muhtarlarımız, devletin bir parçası olarak pozitif gündem oluşturmak durumundadırlar. Pozitif gündemle sahaya çıkmamız lazım. Vatandaşımıza pozitif gündemi aşılamamız lazım ki üretime devam edelim, yarınlarımız evlatlarımız için daha güvenli olsun, 21. yüzyılda dünyanın ve bölgenin zenginliğinden daha fazla pay alan bir ülke haline gelelim."

Bakan Pakdemirli'nin Kula'ya yapılan yatırımlar ve desteklerle ilgili bilgilendirme yaptığı toplantıda muhtarlar ve sektör temsilcilerine söz verildi.

Toplantıya Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur ve Semra Kaplan Kıvırcık ile AK Parti Manisa İl Başkanı Sahil Hızlı da katıldı.

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Pandemi sosyal destek başvuru şartları nelerdir? E-devlet 1100 TL pandemi yardımı başvuru ekranı! Sonuç sorgulama nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.
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Ekonomik olarak koronavirüsün olumsuz etkilerini silmek amacıyla devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine pandemi sosyal desteği 1100 TL olarak veriliyor ve iki fazda tamamlanan başvurular 3. fazda devam ediyor. İşte tüm bilgiler...
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1.100 TL PANDEMİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?<br><br>Yeni alınan karara göre pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine 1100 lira sosyal yardım yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydetti.
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Bakan Yanık şunları söyledi: \"Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz.\" demişti.
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Bakanlık, destek ödemelerinin, daha önce e-devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağını bildirdi.
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Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri Ramazan Bayramına kadar konutlarına teslim edilecek. Ayrıca aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacak.
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1.100 TL PANDEMİ DESTEK PARASI SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?<br><br>E-Devlet üzerinden 1100 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından \"Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama\" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.
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PANDEMİ DESTEK BAŞVURU ŞARTLARI<br><br>AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden \"T.C. Kimlik Numarasının\" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.<br><br>Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.<br><br>Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.
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Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.
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Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:<br><br>Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,<br>5510 sayılı Kanunun 4a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,<br>5510 sayılı Kanunun 4c maddesi kapsamındaki memurlar,<br><br>Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),<br>İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,<br>İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
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Kovid-19 salgını sebebiyle ekonomik alanda sıkıntılar yaşayan kişilere her ay Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1.100 TL destek ödemesi gerçekleştiriliyor ve kişilerin ekonomik yüklerini hafifletmek amaçlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan desteğin 1000 TL'den 1100 TL'ye yükseltildiğini duyurdu.
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Koronavirüsün ekonomik olarak olumsuz etkilerini gidermek amacıyla devlet tarafından verilen destekler arasında pandemi yardımı yer alıyor ve yardım 1000 TL'den 1100 TL'ye çıkarıldı. 1. ve 2. faz ödemeler tamamlanırken 3. faz başvurusu yapmak isteyenler istenilen şartların neler olduğunu, başvuruların nasıl yapıldığına dair bilgileri merak ediyor. Pandemi sosyal destek başvuru sonuç sorgulama ekranına nereden, nasıl ulaşılır? İşte detaylar...
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