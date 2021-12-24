Gübreye ‘sübvansiyon’ geliyor: Tarım ve Orman Bakanlığı çalışmalara başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, fiyat artışından zorlanan çiftçiler için gübre desteği çalışmalarına başladı. Pandemi ve iklim Değişikliği ile birlikte tarımın kıymetinin daha iyi anlaşıldığını söyleyen Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler, tarımın artık stratejik bir sektör olduğunun altını çizdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın artan gübre fiyatlarına ilişkin yeni bir çalışma başlattığını belirten Güler, “Bakan Pakdemirli’ye çiftçinin artan gübre fiyatları konusunda yaşadığı sorunu aktardım. Bakan Pakdemirli, yeni bir gübre desteği konusunda çalışma başlattıklarını ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bütçe tahsis edilmesinin beklendiğini söyledi. Döviz kurunda yaşanacak bir düşüş ile beraber gübre fiyatlarının gevşemesiyle eş zamanlı yapılacak bir sübvansiyon ve çalışma desteğinin artırılması konusunda çalışılıyor. Dışa bağımlılığı azaltacak organik gübre üretimi ile ilgili destekler verilmeye başlanacak” dedi.

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ÇÖZÜM SÖZLEŞMELİ TARIM MODELİNDE

Tarımda sözleşmeli üretimin önemli bir çözüm olduğunu dile getiren Güler, “Tarımdaki yapısal sorunlardan büyük çoğunluğu sözleşmeli tarım ile çözülebilir. Tohumculuk sektöründe sözleşmeli tarım uygulanmasa da sözleşmelerde sorunlar çıkabiliyor. Çiftçilerimizin yaptıkları sözleşmenin detayları konusunda bilgi sahibi olması çok önemli. Hukuki boyutu için bakanlığımızla birlikte çalışıyoruz. Eğer sözleşmeli ürün tasarısı meclisten geçerse her iki tarafı da koruyacak zemine oturtacak bir sistem olacak” ifadelerini kullandı.

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