Bitcoin'in piyasa değerinde 26 ay sonra bir ilk: 1 trilyon doları aştı

CoinGecko'nun verilerine göre Bitcoin yılbaşından bu yana yüzde 21 getiri sağladı.
Kripto varlığın piyasa değerini Aralık 2021'den bu yana ilk kez 1 trilyon doların üzerine çıktı.
Salı günü beklenenden daha sıcak gelen ABD enflasyonu, geçtiğimiz aylarda Bitcoin ETF'lerinin onaylamasıyla ivme kazanan dijital varlık toparlanmasını raydan çıkarmaya yetmedi.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Yine de bazı analistler, teknik sinyallerin ralliye en azından geçici bir süre ara verme riski ile karşı karşıya olunduğunu söylüyor.
Orbit Markets'in kurucu ortağı Caroline Mauron, "Dört ay süren muhteşem bir rallinin ardından, yaklaşan Bitcoin yarılanması hikayeye yön vermeden önce piyasanın burada kısa bir duraklama yapmasını bekliyoruz" dedi.