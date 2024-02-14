Bitcoin'in piyasa değerinde 26 ay sonra bir ilk: 1 trilyon doları aştı

IG Australia Pty'de piyasa analisti olan Tony Sycamore, bir notunda "Bitcoin risk iştahı gece boyunca yaşanan bozulmaya rağmen etkileyici bir direnç gösterdi" diye yazdı. Sycamore aynı zamanda, grafik modellerine dayanan bir teknik analizin, 30 bin dolara kadar geçici bir düşüş olasılığına işaret ettiğini de ekledi.