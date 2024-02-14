Vestel'den 684 milyon avroluk tazminata ilişkin yeni açıklama: Karar kesinlik kazanmadı

"Gerek çeşitli internet sitelerinde kazanılmış bir mahkeme kararına yer verilmesi gerekse yazılı basında ve sosyal medya platformlarında 'Hollanda mahkemesi TV tüp kartelinin zararına karşılık Vestel'e 684 milyon avro tazminat ödenmesine karar verdi.' yönünde çıkan haberlere istinaden yatırımcılardan gelen sorular üzerine, haberin doğruluğuna yönelik, Şirketimiz Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, yüzde 100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret AŞ ve bu şirketlerin ilgili yurt dışı iştiraklerinin (Vestel Holland B.V., Vestel CIS Ltd., Vestel Trade Ltd, Vestel Electronica S.R.L, Vestel France S.A.S, Vestel Holland B.V. Sucursal En Espana, Vestel Holland B.V. Germany Branch Office ve Vestel Holland B.V. UK Branch Office) (hep birlikte "Vestel") davacı sıfatıyla, Samsung grubu şirketleri, LG grubu şirketleri, Technicolr S.A, TTD International S.A.S ve TDP SP. Z.O.O. şirketlerine karşı Hollanda Doğu Brabant Bölge Mahkemesi nezdinde açtığı rekabet hukuku kaynaklı tazminat davasında, verilen karara karşı hem davacılar hem de davalılar yönünden itiraz yolunun açık olduğu, kesin hüküm niteliğinde olmadığı 5 Şubat 2024 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuya açıklanmış olmakla birlikte bu defa, 'TTD International S.A.S ve TDP SP. Z.O.O. şirketlerinin Vestel'e 684 milyon 400 bin avro tutarında tazminat ödemesine hükmedilmesi ve söz konusu tazminatın tahsil edilebilirliği' ile ilgili çeşitli internet ve yazılı basın kanallarında çıkan haberlere ve yatırımcılardan gelen sorulara istinaden aşağıdaki açıklamanın yapılmasında yarar görülmüştür''