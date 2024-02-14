|
Ekonomi

İstihdamda rekor kırıldı: 32 milyonu aştı son 19 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı

Türkiye, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında istihdam sayısını 32 milyon 56 bine yükselterek rekor seviyeye ulaştı. 2023'ün son ayında kaydedilen yüzde 48,8'lik istihdam oranı son 19 yılın en yükseği olarak kayıtlara geçerken uzmanlar, yatırım ivmesinin kuvvetli olması ve ücret artışlarının hizmet talebini kuvvetli tutması sayesinde istihdam piyasasının yıl sonu itibarıyla kuvvetli duruşunu koruduğuna dikkat çekiyor.

13:03 - 14/02/2024 Çarşamba
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye genelinde 15 ve yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, Aralık 2023'te bir önceki aya göre 12 bin kişi düşerek 3 milyon 98 bin kişi oldu. İşsizlik oranı da söz konusu dönemde 0,1 puan azalarak yüzde 8,8'e geriledi.


İstihdam sayısı ve oranında ise Cumhuriyet'in 100. yılında rekor verilere ulaşıldı. Aralık 2023'te istihdam, 32 milyon 56 bin kişiye ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. İstihdam sayısı, Aralık 2022'de 31 milyon 340 bin, Aralık 2021'de 30 milyon 31 bin olarak kaydedilmişti.


2005'ten itibaren aylık olarak açıklanmaya başlanan istihdam oranında da Aralık 2023 itibarıyla 19 yılın en yüksek seviyesi görüldü. Söz konusu ayda istihdam oranı yüzde 48,8'e ulaştı. Bu oran Aralık 2022'de yüzde 48,1, Aralık 2021'de yüzde 46,8 ve Aralık 2005'te yüzde 39,9 olarak hesaplanmıştı.


Kadın istihdamında da rekor


Kadın ve erkeklerin istihdam durumu incelendiğinde de bazı veriler rekor olarak belirlendi. Erkek istihdam sayısı Aralık 2023'te 21 milyon 476 bin olurken istihdam oranı yüzde 66,1 olarak hesaplandı.


Kadınlarda ise söz konusu dönemde hem istihdam sayısında hem de istihdam oranında en yüksek seviyeye ulaşıldı. Bu dönemde, kadın istihdamı 10 milyon 580 bini gördü ve istihdam oranı yüzde 31,9'a yükseldi.


"İstihdam piyasası kuvvetli duruşunu koruyor"


Analist Özlem Derici Şengül istihdam verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.


İstihdam piyasasının kuvvetli bir seyir izlemeye devam ettiğini belirten Şengül, istihdam oranının yüzde 48,8'e, iş gücüne katılım oranının yüzde 53,5'e yükseldiğine dikkati çekti. Şengül, artışların büyük bir kısmının istihdama dönüşmüş göründüğünü dile getirdi.


Yatırımların istihdam piyasasını etkilediğini vurgulayan Şengül, şunları kaydetti:

"Sanayi üretimindeki zayıf seyre rağmen yatırım ivmesinin kuvvetli olması ve ücret artışlarının hizmet talebini kuvvetli tutması sayesinde istihdam piyasası yıl sonu itibarıyla kuvvetli duruşunu koruyor. Önümüzdeki dönemde sıkı para politikasının gecikmeli etkileri ve kredi koşullarının sıkılaşması toplam talebi düşüreceğinden istihdam piyasasının güç kaybettiğine şahit olabiliriz."




#istihdam
#istihdam oranı
#istihdam sayısı
#Özlem Derici Şengül
#Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Prim günü 3600-5400 olanlara erken emeklilik müjdesi geldi: Kısmi emeklilikte yaş şart çizelgesi...