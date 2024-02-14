|
Ekonomi

TCMB'nin TL depo alım ihalesine 41.2 milyar liralık teklif

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesine 41 milyar 273 milyon liralık teklif geldi.

14:25 - 14/02/2024 Çarşamba
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

TCMB'nin bugün açtığı 100 milyar liralık TL depo alım ihalesine gelen 41 milyar 273 milyon liralık teklifin tamamı karşılandı.


İhalede, faiz oranı ise yüzde 45,00 olarak ilan edildi.






#depo alım ihalesi
#TCMB
#Merkez Bankası
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi İzmir belediye başkan adayları 2024 isim listesi