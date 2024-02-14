TCMB'nin TL depo alım ihalesine 41.2 milyar liralık teklif

TCMB'nin bugün açtığı 100 milyar liralık TL depo alım ihalesine gelen 41 milyar 273 milyon liralık teklifin tamamı karşılandı.
İhalede, faiz oranı ise yüzde 45,00 olarak ilan edildi.
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, Hollanda Doğu Brabant Bölge Mahkemesi'nin, "şirkete 684 milyon avro tazminat ödeneceğine" yönelik kararının kesinlik kazanmadığını bildirdi. Hollanda Doğu Brabant Bölge Mahkemesi'nin bahsi geçen kararının kesin olmayıp, dava taraflarının bu karara itiraz haklarının bulunduğu aktarılan açıklamada, ayrıca söz konusu kararda Vestel lehine hükmedilen tazminatın, TTD International S.A.S ve TDP SP. Z.O.O. şirketlerinden tahsilinin ise ayrı bir süreç olduğu belirtildi.
Türkiye, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında istihdam sayısını 32 milyon 56 bine yükselterek rekor seviyeye ulaştı. 2023'ün son ayında kaydedilen yüzde 48,8'lik istihdam oranı son 19 yılın en yükseği olarak kayıtlara geçerken uzmanlar, yatırım ivmesinin kuvvetli olması ve ücret artışlarının hizmet talebini kuvvetli tutması sayesinde istihdam piyasasının yıl sonu itibarıyla kuvvetli duruşunu koruduğuna dikkat çekiyor.
Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim saldırılarının ardından 27 Ekim'de de kara işgaline başlayan İsrail güçleri, Gazze kentinin bazı bölgelerinden çekildi. Gazze kentinin kuzeyinde yer alan Rimal ve Derac mahallelerinde bulunan banka binalarında saldırılar nedeniyle oluşan ağır hasar İsrail ordusunun çekilmesinin ardından gün yüzüne çıktı. İsrail, yeni saldırılarında, Filistinlilerin yiyecek kaynaklarına, sağlık olanaklarına zarar verdikleri gibi ekonomisini de çökertmeye çalışıyor.
Sıfır otomobile bütçesi yetmeyenler ikinci elde bütçelerine en uygun alternatifleri araştırırken yapılan bir çalışma ise ikinci el otomobilde en hızlı el değiştiren markayı da ortaya koydu. İkinci elde en çok satışı yapılan ilk 35 markanın 249 modeline ait ilanlar üzerinden yapılan analize göre ikinci elde fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,09 düştü. İkinci elde araçların ortalama satış hızları 45 gün olarak belirlenirken bir marka ise daha erken satış süreleri ile dikkatleri üzerine çekti.