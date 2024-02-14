TCMB'nin TL depo alım ihalesine 41.2 milyar liralık teklif

Sıfır otomobile bütçesi yetmeyenler ikinci elde bütçelerine en uygun alternatifleri araştırırken yapılan bir çalışma ise ikinci el otomobilde en hızlı el değiştiren markayı da ortaya koydu. İkinci elde en çok satışı yapılan ilk 35 markanın 249 modeline ait ilanlar üzerinden yapılan analize göre ikinci elde fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,09 düştü. İkinci elde araçların ortalama satış hızları 45 gün olarak belirlenirken bir marka ise daha erken satış süreleri ile dikkatleri üzerine çekti.