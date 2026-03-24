MSB acı haberi duyurdu: Ağrı'daki kazada Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel de şehit oldu

Bugün Ağrı'da meydana gelen kaza sonucu Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, kaza yapan araçta bulunan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel'in de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ağrı Doğubeyazıt'ta bugün askeri araç kazası meydana geldiğini duyurdu.
İlerleyen saatlerde yeni bir açıklamada daha bulunan Bakanlık, kazada ağır yaralanan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel'in de kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu ifade etti.
"24 Mart'ta Ağrı / Doğubeyazıt’ta meydana gelen Şehit Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay’ın şehit olduğu askeri araç kazasında ağır yaralanmış olan kahraman silah arkadaşımız Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."