Piyasada gözler Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Dolar, altın ve borsa gibi yatırım araçlarını etkileyecek olan faiz kararı ile ilgili ekonomistlerin tahminleri de belli oldu. Peki Merkez Bankası faiz artışına devam edecek mi? Nisan faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar....