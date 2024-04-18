Borsa güne yükselişle başladı: İşte en çok kazandıran sektör

Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ'nin halka arzı, RGYAS borsa kodu ile Ak Yatırım ve Deniz Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından 19 Nisan'a kadar sürecek. Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Canbaş, "Halka arzla birlikte bu kurumsal yapıyı kuvvetlendirmek ve yeni yatırımcılarla paylaşmak istiyoruz" dedi. Peki, Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arz hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir, hangi bankalarda var, borsa kodu ne, katılım endeksine uygun mu? İşte Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ'nin halka arzına dair tüm detaylar...