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Piyasalarda Merkez Bankası'nın faiz kararı için geri sayım! Nisan faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Piyasada gözler Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Dolar, altın ve borsa gibi yatırım araçlarını etkileyecek olan faiz kararı ile ilgili ekonomistlerin tahminleri de belli oldu. Peki Merkez Bankası faiz artışına devam edecek mi? Nisan faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar....

11:03 - 24/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Merkez Bankası
Merkez Bankası

2024 Nisan ayı faiz kararının açıklanması için gözler dördüncü Para Politikası Kurulu Toplantısı'ndan çıkacak kararda. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 Merkez Bankası toplantı tarihleri.

Merkez Bankası Nisan faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı nisan ayı faiz kararı için takvim belli oldu. Buna göre; Merkez Bankası nisan ayı faiz kararı 25 Nisan 2024 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın TCMB'nin 25 Nisan Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 50 ile yüzde 55 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 50'ye yükseltilmişti.

MART AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını, yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltti.

PPK tarafından yayımlanan karar metninde Kurul'un ayrıca, operasyonel çerçevede değişikliğe giderek, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 300 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar verdiği ifade edildi.

Daha önce gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranları ile politika faizi arasında 150 baz puanlık marj uygulanıyordu. Böylece bugünkü kararla 'koridor' genişletilmiş oldu.



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