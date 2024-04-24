Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendire enflasyon rakamlarına odaklandı. SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ve şubat ayı için yüzde 11,23 enflasyon farkını hak etmişti. TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon mart ayında aylık bazda yüzde 3,16 artış kaydetti. Yıllık enflasyon ise 68,50 yükseldi. Böylelikle memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamda üç aylık enflasyon farkı belli olmuş oldu. Nisan ayı enflasyon verileri 3 Mayıs 2024 Cuma günü açıklanacak. Peki memur ve memur emeklisi enflasyon zam oranı en az ne kadar olacak? Peki mart enflasyon farkı ne kadar?