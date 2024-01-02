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Ekonomi

Bu yıl kaya gazı arayacağız

Trakya ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, piyasa değeri 350 milyar dolar olarak hesaplanan 679 milyar metreküplük kaya gazı için çalışmalar hızlandırıldı.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 2/01/2024 Salı
Güncelleme: 04:54 - 2/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Trakya ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, piyasa değeri 350 milyar dolar olarak hesaplanan 679 milyar metreküplük kaya gazı için çalışmalar hızlandırıldı. Trakya’da 6 kaya gazı kuyusu üretime alındı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), en son 3 yıl önce de Diyarbakır’da bir kaya gazı sondaj kuyusu açtı.

14 YILLIK İHTİYACI KARŞILAYACAK POTANSİYEL

Cumhurbaşkanlığı Programına göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2024 yılında iki kuyuda kaya gazı sondaj faaliyeti yürütecek. Böylece yılda yaklaşık 50 milyar metreküp enerji tüketen Türkiye’nin 14 yıllık ihtiyacı kaya gazından karşılanacak.

Yenilenebilir Enerji Uzmanı Ali Rıza Öner, “Bu gaz çatlatma adı verilen işlemle kaya katmanlarının içinde kırılması ile açığa çıkarılıyor. Kaya gazı, 4-5 bin metre derinlikte bulunuyor” dedi.



#Enerji
#Kaya gazı
#TPAO
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