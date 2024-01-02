Bu yıl kaya gazı arayacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesindeki Şehit Esma Çevik Üretim İstasyonu'nu ziyaret etti. Bayraktar, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, uzun yıllar terörle anılan Şırnak'ta Cumhuriyet tarihinin karadaki en büyük petrol keşfinin yapıldığını söyledi. Gabar'da günlük petrol üretiminin 30 bin varile ulaştığını belirten Bakan Bayraktar, "Önümüzdeki 3 ayda Şırnak, Türkiye'nin en büyük petrol üreten ili haline gelecek. 2024 yılı sonuna geldiğimizde, 100 bin varil üretim hedefine ulaştığımızda da açık ara Türkiye'nin bir numaralı petrol şehri olacak." dedi.