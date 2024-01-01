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Ekonomi

Karar ertelenmişti 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girdi: 2024 yılında geçerli yeni köprü ve otoyol geçiş fiyatları açıklandı

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan zamlar 1 Ocak 2024’e ertelenmişti. Yeni yılın girmesiyle de birlikte otoyol ve köprü geçiş ücretlerindeki tarife de değişti. Karayolları Genel Müdürlüğü, yeni yılda geçerli olacak yeni köprü ve otoyol geçiş fiyatlarını açıkladı.

00:34 - 1/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:00 - 1/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
15 Temmuz Şehitler Köprüsü
15 Temmuz Şehitler Köprüsü

1 Ocak 2024’e ertelenen otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan zamlar yeni yılla birlikte uygulamaya da girdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü, yeni yılda geçerli olacak yeni köprü ve otoyol geçiş fiyatlarını açıkladı.

Müdürlüğün resmi X hesabından yapılan paylaşımda otoyol ve köprü ücretlerinin 1 Ocak 2024 Pazartesi Saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendiği belirtildi.

Yeniden güncellenen otoyol ve köprü ücretleri ise şöyle:
Otoyol ve Boğaz köprüleri geçiş ücretlerine ilişkin yapılan basın duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 1 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir.

Yönetmeliğe göre her yıl başında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)'ye göre düzenlenmesi gereken geçiş ücretlerinde; 2022 yılında Üretici Fiyat Endeksi'ndeki %97,72 oranındaki yükselişe rağmen düzenleme yapılmamış, mevcut geçiş ücretleri 1 Ocak 2022 tarihinden bu yana uygulanmıştır.

Otoyolların daha ekonomik, güvenli ve daha kısa sürede ulaşım imkânı sağlaması, boğaz köprülerine büyük bakım onarımların yapılarak servis ömürlerinin uzatılması, işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışlar ile bakım-işletme maliyetlerindeki yükselmeler göz önüne alınarak; Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyol ve boğaz köprülerinin geçiş ücretleri ortalama %76 oranında, YİD Modeli ile yapılarak özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri ortalama %50 oranında artırılmıştır.

Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarda otomobil için en düşük geçiş ücreti 9,00 TL, en yüksek geçiş ücreti 84 TL, boğaz köprüleri tek yön otomobil geçiş ücreti ise 15,00 TL olarak belirlenmiştir.

YİD projelerine ait köprülerin otomobil için geçiş ücretleri ise; Osmangazi Köprüsü'nde 290 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 295 TL, Yavuz

Sultan Selim Köprüsü'nde 35 TL olarak belirlenmiştir.

Araç sınıflarına göre köprü geçiş ücret tarifeleri ekte verilmiş olup, detaylı bilgiler uygulama tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi www.kgm.gov.tr adresinde açıklanacaktır."


#Karayolları Genel Müdürlüğü
#Otoyol ve Boğaz Köprüleri
#Geçiş Ücretleri
1 saat önce
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